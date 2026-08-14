デンマーク代表ピエール＝エミール・ホイビュルクは、オリンピック・マルセイユで大きな打撃を受けることになった。イングランドのニューカッスル・ユナイテッドへの1500万ポンドでの移籍を拒否したことでクラブ内部に激しい怒りを引き起こし、キャプテンマークを剥奪される事態となったのだ。

この元トッテナム所属のミッドフィルダーは「マグパイズ」への移籍を完了させる寸前だったが、土壇場になって突如その決断を翻した。マルセイユとニューカッスルは移籍金について最終合意に達していたにもかかわらず、ホイビュルクは南仏に残留することを主張したのである。

クラブ首脳陣の反応は早かった。31歳のこの選手は正式にキャプテンマークを剥奪され、それは本日金曜日に行われたアトレティコ・マドリードとの親善試合のスターティングメンバーで如実に表れた。ホイビュルクは先発に名を連ねたものの、キャプテンマークはチームメイトのティモシー・ウェアに与えられた。

「デイリー・メール」紙が明らかにしたところによると、マルセイユのオーナーであるアメリカ人フランク・マコートはホイビュルクの行動に強い怒りを覚えたという。報道は、フランスのクラブ首脳陣の内部で緊張と怒りが続く中、このデンマーク人スターがキャプテンマークを取り戻す可能性はほぼ皆無になったと伝えている。

マルセイユは人件費削減のため莫大な財政的圧力に直面しており、ニューカッスルによるデンマーク人選手の獲得オファーを、クラブの金庫を潤す救命ボートであり財政的な活力源とみなしていた。しかしホイビュルクの翻意はクラブ首脳陣からこの資金を奪う形となり、選手は極めて厳しい立場に置かれることになった。青と白のユニフォームへの忠誠を示したにもかかわらず、非難と批判を浴びているのだ。

ホイビュルクはニューカッスルの新監督マティアス・ヤイスレの主要な獲得ターゲットであり、監督は彼を自らのプロジェクトにふさわしい経験豊富なキャプテンでありまとめ役とみなしていた。交渉は当初順調に進んでいたものの、選手は突如として考えを変えた。ホイビュルクは現在、自らに残された選択肢を検討しており、マルセイユを去る決断を下した場合には、イタリアのミランが獲得に向けて明確な関心を示している。

こうした動きは、マルセイユの混乱をさらに深めるものとなっている。同クラブは昨季を5位で終えたが、監督ロベルト・デ・ゼルビの解任、続いて後任のアビブ・バイがシーズン終了時に辞任するという波乱のシーズンを過ごした。その後ブルーノ・ジェネジオが指揮を執ることになったが、ロッカールーム内では相次ぐ危機と混乱が続いている。

一方、ニューカッスル・ユナイテッドもまた、ファンにとって熱く不安な夏を過ごしている。チームキャプテンのブルーノ・ギマランイスをアーセナルへ、スターのアンソニー・ゴードンをバルセロナへ、ミッドフィルダーのサンドロ・トナーリをトッテナムへ売却したのだ。

さらに、監督エディ・ハウが去る7月31日に辞任したことで、イングランドのクラブ内の状況は一層複雑化した。ハウはかつてチームを降格から救い、チャンピオンズリーグへと導き、56年間続いたタイトルの空白を終わらせた指揮官である。加えて、スペイン人ウィングのビクトル・ムニョスがリバプールへの移籍を選び、スイス人ミッドフィルダーのヨハン・マンザンビがアストン・ヴィラに加入したことで、クラブは主要な補強を成立させることに失敗した。