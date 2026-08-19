あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

Goal.com
ライブ
imago-sport-1081205060.jpgPRESSE SPORTS
Rian Rosendaal

翻訳者：

「マルセイユがティンバーの移籍について協議、本人が何よりも優先するのはある一つのリーグ」

移籍情報
マルセイユ
クインテン・ティンバー

オリンピック・マルセイユがクインテン・ティンバーの移籍の可能性をめぐってFCポルトと交渉していると、Foot Mercatoが水曜日に伝えている。フランチェスコ・ファリオーリ監督は、1月からリーグ・アンでプレーしているこのMFを高く評価している。

報道によると、ティンバー本人はプレミアリーグでの挑戦を優先しているという。マルセイユと2030年半ばまで契約を結ぶこの選手に対し、イングランドのクラブが近いうちにオファーを出すかどうかは、現時点で明らかになっていない。

ティンバーは今年1月、450万ユーロでフェイエノールトから引き抜かれた。それ以来、この守備的MFはフランスの名門のユニフォームを着て16試合に出場しているが、ゴールとアシストは記録していない。

Transfermarktのジャーナリスト、サシャ・タヴォリエリ氏は先週、ポルトが1500万〜1800万ユーロのオファーを出す用意があると報じた。ただ、ティンバーがポルトガルでの新たなスタートに前向きかどうかは不透明だ。

ティンバーは今のところ、L'OMで好調なプレシーズンを送っている。今夏はそれ以前にオランダ代表の一員としてワールドカップに出場していた。2試合の親善試合では1ゴール1アシストを記録している。

リーグ・アン
マルセイユ crest
マルセイユ
OM
ストラスブール crest
ストラスブール
STR

マルセイユは金曜日にリーグ・アンの新シーズン開幕を迎える。フランスでの開幕節では、スタッド・ヴェロドロームにRCストラスブールを迎える。

広告

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー