オリンピック・マルセイユがクインテン・ティンバーの移籍の可能性をめぐってFCポルトと交渉していると、Foot Mercatoが水曜日に伝えている。フランチェスコ・ファリオーリ監督は、1月からリーグ・アンでプレーしているこのMFを高く評価している。

報道によると、ティンバー本人はプレミアリーグでの挑戦を優先しているという。マルセイユと2030年半ばまで契約を結ぶこの選手に対し、イングランドのクラブが近いうちにオファーを出すかどうかは、現時点で明らかになっていない。

ティンバーは今年1月、450万ユーロでフェイエノールトから引き抜かれた。それ以来、この守備的MFはフランスの名門のユニフォームを着て16試合に出場しているが、ゴールとアシストは記録していない。

Transfermarktのジャーナリスト、サシャ・タヴォリエリ氏は先週、ポルトが1500万〜1800万ユーロのオファーを出す用意があると報じた。ただ、ティンバーがポルトガルでの新たなスタートに前向きかどうかは不透明だ。

ティンバーは今のところ、L'OMで好調なプレシーズンを送っている。今夏はそれ以前にオランダ代表の一員としてワールドカップに出場していた。2試合の親善試合では1ゴール1アシストを記録している。

マルセイユは金曜日にリーグ・アンの新シーズン開幕を迎える。フランスでの開幕節では、スタッド・ヴェロドロームにRCストラスブールを迎える。