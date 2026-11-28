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ESPNの解説者マルシアーノ・フィンクが土曜夜、ソーレン・テングステットを絶賛した。ゴー・アヘッド・イーグルスのFWは現在、9得点でエールディヴィジの得点ランキング2位タイにつけており、フィンクは ステップアップすべきだと考えている。

26歳のテングステットは2024年初め、母国デンマークのシルケボーから加入したが、先発の機会を得るまでには長く待たなければならなかった。現在はサンテティエンヌでプレーするヤコブ・ブレウムが、常に優先して起用されていたからだ。

今季のテングステットは先発の主力となり、すでにヴィレムII、フェイエノールト、ADOデン・ハーグ、ユトレヒト、フローニンゲン、スパルタ・ロッテルダム、テルスター（2得点）、エクセルシオールを相手に得点している。

「彼はブレウムの後ろで、自分の出番を本当に長い間待たなければならなかった」とフィンクは語る。「試合勘が少し足りないように見えたが、今は9得点2アシストを記録している。チームがそれほど好調ではない中で、だ」。ゴー・アヘッドは9位につけている。

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「ここ数年は彼の周囲の選手たち、ビクター・エドバルドセンやスライも、見事なゴールをいくつも決め、得点も重ねていた。だが今季は、みんなそれができていない。その中で一人だけ際立っていて、毎週のように自分でチャンスをつくり出している」

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「だから、こう思う。彼はもっと上に行くべきだ。PSVは少し背伸びしすぎかもしれないが、それでも構わない。あの選手たちと一緒に練習し、与えられた出場時間を生かせば、少しずつチームに入っていける」

「ペリシッチやファン・ボメルからポジションを奪うことはできないだろう。それでも、彼が本当に優れた選手になるには、次のステップに進む必要があると思う」。ただしフィンクは、フィリップス・スタディオンでの「オーディション」と呼ぶつもりはない。「何か具体的な話があるとは思わないが、彼はオランダのトップクラブでプレーできると思う」と語った。

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テングステットはアデラールスホルストで2027年半ばまでの契約を結んでいる。ゴー・アヘッドにとって幸いなことに、契約を1年延長するオプションもある。『Transfermarkt』はその価値を200万ユーロと見積もっており、これは本人にとって過去最高の市場価値だ。

テングステットは金曜夜、フローニンゲンのFWトム・ファン・ベルヘンがヴィレムII戦（1－1）で終盤に同点ゴールを決め、得点ランキングの首位に立つのを見た。ファン・ベルヘンは現在10得点で、テングステット、スフェン・マイナンス（PSV）、ブリニョルフル・ウィルムソン（フローニンゲン）、ヴァウト・ヴェグホルスト（トゥウェンテ）を1得点上回っている。