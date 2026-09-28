マルシアーノ・フィンクは、オランダU-21代表に非常に失望している。ミヒャエル・ライツィヘル監督率いるチームは、先週金曜日にU-21ノルウェー代表に勝ってU-21欧州選手権出場権獲得の主導権を握る必要があったが、0-0の引き分けに終わった。

試合後、フィンクは「ひどく失望していた」と、ESPNのVoetbalpraatで語っている。「それは選手たちも同じだったと思う。試合後のピッチ上の選手たちを見れば分かった。でも、まだチャンスは残っているし、そのために向かっていかなければならないともすぐに言われていた」

「ただ、この試合では開始1分からその熱を感じられなかった。例えばノルウェーを圧倒したいとか、すぐにボールへプレッシャーをかけるとか、そういうものがなかった。そこが欠けていた。少し間延びしていた。そこが本当に残念だった」

「僕の目には、本当のエネルギーを持っていたのはウフキルとリードだけだった。でも、そこでポクを挙げると……。それは完全に公平ではないかもしれない。あの子はそれほど多くプレーしていないからね。でも、そう思うんだ。僕が知っているポクのまだ半分でしかなかった。スミットも持ち味を出せなかった。だからこそ、熱を欠いていたんだ」

アルノ・フェルミューレンもこの試合を見ていた。「もう無理だろう」と、U-21欧州選手権について予想している。

「オランダU-21代表は失敗している。ここには、いずれオランダ代表に入るかもしれないと感じさせる選手たちがいる。ポテンシャルという点では、リード、ロツ、ゼヒール、スミットを見れば、彼らが今後数年でオランダ代表でチャンスを得ても不思議ではない」

「それなのに、こんなことが起きてはいけない。いら立ちでたまらない。ふがいないサッカーだった。これではダメだ。良くない」とフェルミューレンは締めくくった。