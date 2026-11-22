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マルシアーノ・フィンクは、トゥウェンテ対ヴィレムII（2-1）で起きた出来事に驚きを隠せなかった。ナタン・チョー・ア・オンは前半終了間際に2枚目のイエローカードを受け、退場となった。フィンクが特にいら立ちを示したのは、その退場に至るまでの経緯だ。

ヴィレムIIはエールディヴィジで、ほぼ絶望的な状況にある。ティルブルフのチームは13試合を終えて勝ち点3にとどまり、残留圏の15位との差はすでに勝ち点9に広がっている。

日曜日、ユルゲン・ストレッペル監督率いるチームはトゥウェンテ戦で結果を残せそうに見えた。しかし、前半終了間際にチョー・ア・オンが退場し、その望みは大きく遠のいた。このDFはまず、不満を示すしぐさでイエローカードを受けた。その後、前半終了直前に相手のカウンターを防ごうとダーン・ロッツを倒し、2枚目の警告で退場となった。

フィンクはESPNのDit Was Het Weekendで容赦なく語った。「本気で言うが、私がクラブの立場なら、彼に追加の出場停止処分を科す。本当にそう思う。0-0の状況で、不満を示すしぐさによってすでに警告を受けているのに、こんなことをするなんて」

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チョー・ア・オンの態度もフィンクをいら立たせた。「その後のピッチからの去り方も……。私にはまったく理解できない。何が大事なのか、まるで分かっていない。選手として、その本質を感じ取れていない」

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後半、ヴィレムIIはフロールシュ・フェステで意外にも先制したが、結局は2-1での敗戦を避けられなかった。試合後、チョー・ア・オンは自らの非を認めた。最初のイエローカードについて、左サイドバックの同選手はブラバンツ・ダフブラット紙に「賢明ではなかったし、弁解もできない」と語った。

「少し感情的になり、いら立っていた。それまでの判定でも、審判はもう少し僕らに有利な笛を吹いてくれてもよかったと思っていた。それが理由だ。あんなふうに審判に向けてしぐさをするのは、ただ不要だし、賢明ではない。自分では大きなしぐさではなかったと思うし、審判の顔の真正面でやったわけでもない。でも、そもそもあんなことは絶対にしてはいけない。それだけだ」

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続けて、2枚目のイエローカードについてはこう語った。「一瞬の出来事で、そのときはすでに警告を受けていたことを考えていなかった。かなりスペースが空いていたので、あのカウンターを止めたかったのは確かだ。これも賢明ではなかった。審判が見逃してくれればと願ったが、そうはいかなかった。それは受け入れなければならない」

「ハーフタイムに、戻ってきた何人かの選手と個別に話した。何と言ったか？ もちろん『ごめん』と。チーム全員にも謝るつもりだが、今はまだその機会がなかった。僕らはもともと厳しい状況にあったのに、僕のせいでもっと難しくしてしまった。本当にひどく落ち込んでいる」とチョー・ア・オンは締めくくった。