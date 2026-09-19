マルシアーノ・フィンクはアブデラ・ワザンのプレーを絶賛した。17歳のアヤックスFWは土曜日、エクセルシオール戦で終了15分前から途中出場したが、好パフォーマンスを見せたにもかかわらず、チームの勝ち点逸を防ぐことはできなかった。試合は2-2で終わった。

アヤックスはエクセルシオール戦で次々とチャンスを作り、何度も枠に阻まれたものの、2-2の引き分け以上には持ち込めなかった。ESPNのVriendenLoterij Eretribuneでは、この試合が振り返られた。

「6-2や5-1になっていても、まったくおかしくなかった」とダニー・クーフェルマンスは話した。「アヤックスは自分たちで大きく損をしている。そしてエクセルシオールにとっては、これは本当にボーナスの勝ち点1だ」

フィンクは、エクセルシオールが「本気で勝ちにいこうとしていた」と見ていた。「アヤックスのサッカーが悪かったとはまったく言えないし、これが予想どおりだったとも言えない」

「なぜなら、私の目にはアヤックスは試合の非常に多くの時間帯で本当に主導権を握り、チャンスを作っていたからだ。今回は、ただうまくいかなかった試合だった」

「彼らには何千パーセントものチャンスがいくつかあった。ブラント、ワザン……。あれは本当に大きなチャンスだ。でも2-2になっていて、どうしても点が必要になる。そうなると、ベストな判断ができないのかもしれない」とフィンクは語り、最後に1人の際立った選手にも触れた。

「ワザンの途中出場は素晴らしかった。あの子は本当に美しい技術を持っている。この子は本当にサッカーがうまい……」