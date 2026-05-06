マルコ・ファン・バステン：「オランダ代表にはあまり期待していないので、2026年のW杯では……を応援するつもりだ」

マルコ・ファン・バステンはSportmediasetのインタビューで、イタリアサッカーの現状を嘆いた。ACミランなどで活躍した元ストライカーは「外国資本の参入がイタリアサッカーを衰退させている」と語った。

インテルは昨季チャンピオンズリーグ決勝に進出したが、イタリアサッカーは数十年前に比べ大きく様変わりした。イタリアクラブが同大会で優勝したのは2010年が最後で、代表チームも3大会連続でワールドカップに出場できていない。

「今、イタリアにはクラブの歴史に無関心な外国人オーナーが増え、とても残念だ。イタリアサッカーをイタリア人の手に取り戻し、再びヨーロッパの頂点へ導くべきだ」

自身が最も成功したACミランの現状については「かつての面影はなく、一日も早い復活を願っている。今はインテルが支配的で、それが気に入らない」と語った。

セリエAの衰退は代表にも影響している。イタリア代表にはかつて世界最高峰のGK、DF、MF、FWがいたが、今は大物スターがいない。

「最近はそんな選手が見当たらない。奇妙なことだ。イタリアはかつて世界最高峰だったが、今は違う」と語る。また、ワールドカップ出場を決めたオランダ代表にも彼は期待していない。

「オランダのファンだが、今回は期待していない。だから、カルロ・アンチェロッティ率いるブラジルを応援する」と彼は語る。ブラジルは強国だが、現在は絶好調とは言えない。ワールドカップ予選でも5位だった。 来夏のグループCではモロッコ、スコットランド、ハイチと対戦する。