マルコ・ファン・バステンはSportmediasetのインタビューで、イタリアサッカーの現状を嘆いた。ACミランなどで活躍した元ストライカーは「外国資本の参入がイタリアサッカーを衰退させている」と語った。

インテルは昨季チャンピオンズリーグ決勝に進出したが、イタリアサッカーは数十年前に比べ大きく変わった。イタリア勢が同大会で優勝したのは2010年が最後で、代表は3大会連続でW杯に出場できていない。

「今、イタリアにはクラブの歴史に関心のない外国人オーナーが増え、とても残念だ。イタリアサッカーをイタリア人の手に取り戻し、再びヨーロッパの頂点へ導くべきだ」

自身が最も成功したクラブの現状については「例えばACミランは、かつての面影を完全に失ってしまった。私は彼らの動向を注視しており、一日も早い復活を願っている。なぜなら、現在イタリアではインテルが支配的であり、それは私には全く気に入らないからだ」と語った。

彼はセリエAの衰退が代表にも影響すると指摘する。「かつてイタリア代表には優れたGK、DF、MF、FWがいたが、今は大物スターがいない」。

「最近はそんな選手をほとんど見ない。奇妙なことだ。イタリアはかつて世界最高峰だったが、今は違う」と語る。また、ワールドカップ出場を決めたオランダ代表にも彼は期待していない。

「オランダのファンだが、今回は期待していない。だから、カルロ・アンチェロッティ率いるブラジルを応援する」と彼は語る。ブラジルはサッカー強国だが、現在の代表は絶好調とは言えない。ワールドカップ予選は5位だった。 来夏はグループCでモロッコ、スコットランド、ハイチと対戦する。