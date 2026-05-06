マルコ・ファン・バステンはSportmediasetのインタビューで、イタリアサッカーの現状を嘆いた。ACミランなどで活躍した元ストライカーは「外国資本の参入がイタリアサッカーを衰退させている」と語った。
インテルは昨季チャンピオンズリーグ決勝に進出したが、イタリアサッカーは数十年前に比べ大きく変わった。イタリア勢が同大会で優勝したのは2010年が最後で、代表は3大会連続でW杯に出場できていない。
「今、イタリアにはクラブの歴史に関心のない外国人オーナーが増え、とても残念だ。イタリアサッカーをイタリア人の手に取り戻し、再びヨーロッパの頂点へ導くべきだ」
彼はセリエAの衰退が代表にも影響すると指摘する。「かつてイタリア代表には優れたGK、DF、MF、FWがいたが、今は大物スターがいない」。
「最近はそんな選手をほとんど見ない。奇妙なことだ。イタリアはかつて世界最高峰だったが、今は違う」と語る。また、ワールドカップ出場を決めたオランダ代表にも彼は期待していない。
「オランダのファンだが、今回は期待していない。だから、カルロ・アンチェロッティ率いるブラジルを応援する」と彼は語る。ブラジルはサッカー強国だが、現在の代表は絶好調とは言えない。ワールドカップ予選は5位だった。 来夏はグループCでモロッコ、スコットランド、ハイチと対戦する。