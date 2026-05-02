「マルコ・ファン・バステンは、私の人生をかなり困難なものにしたと言えるだろう」

土曜の朝、アルゲメン・ダグブラッド紙が39歳コメディアン、ピーター・パンネコークのインタビューを掲載。ジャーナリストのショールト・モッソウに対し、彼はサッカーへの愛を語った。

インタビューでは、ヒルフェルスム出身のコメディアンである彼の名字にも話が及んだ。「『パンネコーク』という罵倒語が長い間廃れていたことを知っていたか？」

「マルコ・ファン・バステンがアヤックス監督時代に、スタンドの1人のサポーターから突然ヤジられたのを覚えてる？ その瞬間から『パンネコーク』という罵声がまた流行り出したんだ。」

「ファン・バステンは僕の人生を少し難しくしたかもしれないね」とパネコークは笑う。

2026年ワールドカップ

前回EUROでは多くの試合を観戦したが、来夏アメリカで開催されるW杯にオランダ代表を追って行く予定はない。それでもボイコットを求める声には同調しない。

「ボイコットを呼びかけるなんて卑怯だ。選手たちは4歳からW杯を目指し、努力してきた。その夢を叶えたのに大会をボイコットさせられるなんて。もしアメリカで起こる事態が本当にひどいと思うなら、すべきことはただ一つ。自分が見ないことだ」とパネコックは語る。

私自身は夏もテレビで観戦する。ボイコットを呼びかけるつもりはない。観ないのは大きな犠牲だ。正直に言っておく。