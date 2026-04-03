「マルコ・ファン・バステンは、私がこれまでに出会った中で最悪の監督だ」

ドケ・シュミットは、自身にとって最悪の監督だったと語るマルコ・ファン・バステンを激しく批判した。33歳のこのフリースランド出身の選手は、オムロップ・フリースランとのインタビューでこう語っている。

ファン・バステンは2012年から2014年までSCヘーレンフェーンの指揮を執っており、当時シュミットは「デ・スーパーフリーゼン」の右サイドバックを務めていた。

また、シュミットはサッカー選手としてのキャリアの中で、ロン・ヤンス、ドワイト・ロデウェゲス、フォッペ・デ・ハーンらを監督として経験している。2024年、このサイドバックは現役を引退した。

シュミットに「最悪の監督は誰か」と尋ねると、彼は少しも迷う様子を見せなかった。「純粋に監督として言えば、それはファン・バステンだ。」

元プロサッカー選手は率直な言葉を口にするが、この伝説的なオランダ代表ストライカーにとって、こうした評価は珍しいことではないと述べている。「ファン・バステンは後年、自身もこの仕事は自分には向いていないと認めていた。」

「人間としては申し分なかったが、ただ監督という仕事は彼には向いていなかった」とシュミットは続ける。彼は、偉大なサッカー選手には監督としてのチャンスが与えられるべきだと考えている。「オランダサッカー界であれほどの地位にある人物には、その仕事ができるかどうか試す機会を与えるべきだ。」

ファン・バステンは2004年にオランダ代表の監督としてデビューし、代表チームをワールドカップ（2006年）と欧州選手権（2008年）のベスト16へと導いた。 アヤックスとACミランの元ストライカーはその後、アヤックスの監督に就任し、ヘーレンフェーンを経てAZに移り、2014年に監督としてのキャリアに幕を閉じた。