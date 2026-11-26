共有 GOALをGoogleでフォロー

単なる敗戦ではなかった。一時的な不調の夜というだけでもなかった。まさに言葉どおりの悲惨な一夜であり、ベンフィカのサポーターが長く記憶にとどめることになる夜だ。チームが負けたからではない。その負け方ゆえにである。

広告

ヨーロッパリーグでヴィクトリア・プルゼニに0-4と大敗を喫した後、マルコ・シルヴァ監督は逃げることも言い訳をすることもなく皆の前に立ち、はっきりとこう口にした。「私が責任を負う」

ポルトガル紙『ア・ボラ』が伝えたコメントによると、シルヴァはチームのパフォーマンスに深い遺憾の意を示し、この日の出来事は本来のベンフィカの姿とも、このユニフォームを着るチームが体現すべき基本原則ともかけ離れたものだったと強調した。

シルヴァは「我々にとって悲惨な夜だった。サポーターを失望させてしまった。それを隠すつもりはない。クラブにふさわしい形で、本来あるべき形でクラブを代表することができなかった。すべての原則、サッカーチームとしての基本的な部分のすべてから、我々はあまりにもかけ離れていた」と語った。

さらに「良い結果を得られないたびに、それが何を意味するかは分かっている。だが、今夜のような負け方はまったく別物だ。こういうことが起きた時、言葉では足りない。問題は責任を負うことであり、私はここで、起きたことのすべて、その起き方、それに対する我々の反応、そして犯したミスの責任を負う」と続けた。

広告 広告

指揮官は、チームが事実上わずか数分で試合を落としたと説明し、それはサッカーの世界では普通ではないことだと述べた。「我々は事実上6分か7分で試合を失った。これは我々の世界では普通のことではない。物事が完璧ではなかったと私はずっと言ってきたが、これは我々が予想していたものではなかった」

Related Topics

続けて「時には悪い時間帯もあるだろう。しかし、チームとしても個人としても反応しなければならない。今日はそれができなかった。ハーフタイムには、多くの点で我々のチームに期待されるものから大きくかけ離れているというメッセージを伝えようとした。残念ながら、後半も前半を終えた時と同じように始まってしまった。非常に悪い兆候だ」と語った。

シルヴァは先発を9人入れ替えるという大胆な決断を下したことを認め、その時が来たと考えていたものの、すべてが予想とは逆の方向に進んだと明かした。

広告

「この道を選ぶのは私にとって非常に簡単なことだった。9人を入れ替えたのは、その時が来たと感じたからだ。これまでにも何度かそうしてきた。だが、すべてが私の予想とは逆になった。今は私が責任を負わなければならない」

過酷な一夜となったが、シルヴァはこの惨事を好機に変えようとし、この敗戦がベンフィカに必要な転機になり得ると強調した。「自分たちがしたことの責任をすべて負い、次の者に目を向け、この経験から学ぶ時だ。決して忘れることはない。このような状況を繰り返すことは絶対にできない」

広告

さらに「本当にひどかった。最悪だった。これ以上言うことはない。非常につらい夜だったが、ここに来ていた人たちにとってはずっとつらかったはずだ。我々の前には一つの道しかない。本当にひどいことだが、今後まだ立て直す余地がある大会でこういうことが起きたのは、警鐘のようなものだ」と付け加えた。

シルヴァは最後にこう締めくくった。「我々はシーズンの出だしでつまずいたが、その後の反応は完璧だった。ここまでたどり着いたことを誇らしく思わせてくれたすべてが消えてしまった。それは一夜にして消えるものではない。何かが起きたのであり、その原因を分析するのは私の責任だ」