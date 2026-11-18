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マルコス・レオナルドが『Globo Esporte』のインタビューでアヤックス加入について語った。ブラジル人ストライカーは、アムステルダムでの苦しいスタートを経ても残留を望み、ミチェル・サンチェス監督の先発陣に一刻も早く食い込みたいと話している。

アヤックスは昨夏、トップチームにマルコス・レオナルドとトル・アロコダレという2人の新たなストライカーを迎えた。加入前に期待を大きく集めていたのは、アル・ヒラルから2000万ユーロ弱で獲得したレオナルドの方だった。

しかし、圧倒的な印象を残しているのはレオナルドではなく、ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズから期限付き移籍で加入したトルだ（17試合13得点）。レオナルドはここまでアヤックスで16試合に出場したが、先発はわずか4試合。3得点を挙げているものの、決定機を逃した場面がとりわけ目立っている。

「アヤックスから初めて電話があり、クラブが僕のために用意していたプロジェクトを聞いた時、とてもうれしかった」と23歳のストライカーは語る。「最初から温かく迎えてもらった。チームのみんなも、コーチングスタッフも、クラブの全員がね」

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「ここまでは期待していた通りには進んでいないけど、うまくいくよう懸命に取り組んでいる」。そう語るレオナルドは、オランダでの振るわないスタートにもかかわらず、複数のブラジルのクラブから関心を集めている。

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「クラブから関心を寄せてもらえるのはうれしい。どのビッグクラブにも敬意を持っている。でも、僕にとって今はそのタイミングではない。ここでの契約はまだ5年残っているし、今がブラジルに戻るべき時だとは思わない」

レオナルドは、期待を持てるものではなかった序盤のスタートについて、シーズン初めにフィジカル面で出遅れていたことが原因だと考えている。「僕がここに来たのは40日間の休暇の後で、ほかのみんなはすでにトレーニングをしていた。彼らはもう最高のコンディションだった」

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「でも今は僕もフィジカルコンディションが良く、懸命にトレーニングしている。助けてくれるパーソナルトレーナーもいる。それにサポートを受けているし、チームのみんなとスタッフには感謝している。今は1000倍良くなった」

レオナルドは一刻も早く先発の座を確固たるものにしたいと望んでいる。「それを願っている。シーズン後半のどこかではなく、今、このFIFAの中断期間が明けてすぐに先発したい。どの選手もピッチに立ってチームを助けたいものだし、僕もそうしたい」

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「でも、今の状況も尊重している。今回の欧州復帰は、立て直しの過程なんだ。それに、時間のかかる過程でもあると思う。つらいけど、ここで僕はずっと成熟している」とレオナルドは語った。