マルコス・レオナルドのアヤックスでの発表が遅れている。理由は以下だ。

マルコス・レオナルドは5日前から事実上アヤックスの選手だが、アムステルダムからの公式発表はない。ESPNによると、彼はビザ手続きのためブラジルへ帰国した。

先週日曜、ファブリツィオ・ロマーノ氏らが移籍合意を報じ、翌日には『デ・テレグラーフ』が「デ・トゥーケスト」でのメディカルチェック合格と伝えた。

なお、アヤックスからの正式発表は依然としてない。ESPNは「クラブは就労許可の取得を待っており、手続きが完了次第、移籍を正式に決定する」と伝えている。

同選手は今週、オーストリアのアル・ヒラル合宿地からオランダへ移動し、すでに「デ・トゥーケスト」も訪問したが、ビザ手続きのため一時帰国している。

23歳のストライカーは日曜にオランダへ戻り、月曜にアヤックスに合流して新チームメイトと初練習を行う予定だ」と伝えている。

契約期間は2031年半ばまでで、移籍金は1750万～1900万ユーロ。

レオナルドは2024年初頭にサントスからベンフィカへ、数か月後に約4000万ユーロでアル・ヒラルへ移籍していた。

高額契約を捨ててまで欧州復帰を望んだ。

加入後82試合で48得点を挙げ、サウジアラビア屈指のストライカーに成長した。