マルケジャーニがミランを断言「4バック向きのチームだし、少しずつベストな選手を選んでいくのは普通のことだ」

Skyの名物コメンテーター、ルカ・マルケッジャーニは、ルベン・アモリム率いるミランがディ・フランチェスコ監督のレッチェに収めた勝利について、次のように分析した。"少しずつベストな選手を選ぶのは当然のことだ。選手を良い状態で起用する必要があるという点に大きく左右されていた。ワールドカップから戻ってきた選手が多かったからね。私が興味深いのはシステムの話だ。今日もずっと、このチームは4-3-3、あるいは4-2-3-1のほうが合っていると言っていた。右サイドバックがいない。適応させられているギラは、決して彼にとってベストな状況ではない。こういう、相手がスペースを与えてカウンターに出るがクオリティーはそれほど高くない試合では、これは有効な解決策だと分かった。選手たちをよりやりやすい状況に置ける。右でも何度かオーバーラップがあったね……右ウイングが左足で中に切れ込むタイプなら……今日はギラがオーバーラップした。今日はモレイラを高い位置のサイドで使っていたが、サイド全体を任せるよりそのほうがいい"。

ゴンサロ・ラモスと無得点について：「他の選手がゴールを決めることに嫉妬しているわけではない。喜び方を見れば分かる。モレイラに対しても、彼を抱きしめていた。その点に関しては、自分の得点が少ないことに苦しんではいない」