マルク・ファン・ボメル、ベルギー代表監督就任会見での質問への回答を拒否「私の仕事ではない」

マルク・ファン・ボメルが金曜日、ベルギー代表の監督としてお披露目された。49歳の指揮官はその場で、オランダ代表監督就任に向けて接触があったかどうかについても言及した。

「ここにいられてとてもうれしい」と、ベルギーで2028年の欧州選手権までの契約を結んだファン・ボメルは語った。「この挑戦は自分に合っていると思う」

「この2年間、一度も『これは自分がやらなければならない』と感じたことはなかった。具体的な話になった瞬間から、かなり早くまとまった。これはどの監督にとってもやりたい仕事なので、迷いはなかった」

こうしてベルギーはファン・ボメルという新たな代表監督を迎えた一方で、オランダは依然として後任探しを続けている。ロナルド・クーマンはワールドカップ後に退任し、いまだ後任は見つかっていない。

ファン・ボメルにその仕事の打診はあったのか。「接触はなかったが、それはそれで構わない」と本人はきっぱり語った。「ベルギー協会からレッドデビルズを率いてほしいと電話をもらえてうれしい。これは自分が多くを成し遂げられる挑戦だ」

そのため、ザイストからの電話を待つつもりもなかった。「いや、まったくなかった。テクニカルディレクターのフィンセント（マンナールト、編集部注）が私に電話してきたとき、すぐにこれをやるべきだと分かった」

その後、NOS からKNVBへのアドバイスはあるかと問われると、ファン・ボメルはこう答えた。「いや、それについては何も言うつもりはない。それはナイジェル・デ・ヨングの仕事だ。私の仕事ではない」