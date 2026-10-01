マルク・ファン・ボメル、ベルギーの大物をめぐり記者会見で質問攻めに遭う

ベルギーは金曜夜、ネーションズリーグでトルコとのホームゲームに臨む。マルク・ファン・ボメル監督は木曜日の記者会見で、選手の一人であるロメル・ルカクについて多くの質問に答えなければならなかった。

ルカクはベルギー代表で偉大な実績を築いており、93得点で同国代表の歴代最多得点者となっている。フェネルバフチェ所属のこのFWは、近い将来もその記録を確実に保持する見通しだ。アンデルレヒトの下部組織出身である彼を追うのは、38ゴールのケビン・デ・ブライネである。

ただ、その地位も先週のフランスとの大一番では助けにならなかった。33歳のアントワープ出身FWはベンチスタートとなり、最終的にファン・ボメルから出場機会は与えられなかった。9月25日のイタリア戦では、試合終了7分前に途中出場している。

ルカクがそれらの試合でベンチに座っていたことは、すでにベルギーの報道陣の間で注目を集めていたが、途中出場から与えられたプレー時間の少なさも話題となっている。そのため、ファン・ボメルは記者会見の大半をルカクに関する質問に費やした。

「ロメルが途中出場できない、あるいは先発できないということは決してない。むしろその逆だ」と、Sporzaはファン・ボメルのコメントを伝えている。「どの局面で、あるいはどの状況で、何が必要だと我々が考えるかによる」

「彼には特定の強みがある。ただ、あの試合ではゴールからやや遠い位置でプレーする展開になっていたので、スピードを使えると考えた」イタリア戦、フランス戦ともに、シャルル・デ・ケテラーレが最前線で先発。ローマではルカクがその交代相手となったが、フランス戦ではファン・ボメルはマティアス・フェルナンデス＝パルドを優先した。

「私はロメルととても多く話している」とファン・ボメルは続けた。「イスタンブールで彼にも会ったし、状況やプレーのやり方についてFaceTimeでも話した。ロメルにそれができないとは言いたくない。むしろその逆だ。唯一の欠点は、彼がフェネルバフチェであまりプレーしていないことだ」

「そこは考慮しなければならない。スピードを選んだ理由も彼に説明した。彼の状態が悪いからではない。練習ではしっかりやっているからだ。ただ、良い練習をしているから出場する、あるいはその逆というわけではない。このテーマを大きくしているのは君たちの側であって、そこに何か大きな意味を見いだす必要はない」

ルカクにとって、トルコ戦は今トルコでプレーしているだけに特別な機会になる可能性もある。「彼からはそうは感じない。良い状態にあるし、心地よく過ごしている」とファン・ボメルは語った。

ルカクはここまで不運なシーズンを送っている。右利きのFWはクラブで先発の座を確保できておらず、ここまでゴールもアシストも記録していない。ルカクは今季終了までフェネルバフチェと契約しており、クラブはさらに1年契約を延長できるオプションを持っている。



