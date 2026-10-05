ベルギーは月曜夜、再びフランス相手に勝利を挙げることができなかった。マルク・ファン・ボメル率いるチームは、スタッド・ド・フランスで先週の敗戦の雪辱へ長く向かっているように見えたが、終盤に入って結局崩れた。ドディ・ルケバキオがベルギーに先制点をもたらしたものの、フランスは終了間際に容赦なく4度決め切り、4-1とした。

ベルギーはケビン・デ・ブライネとユリ・ティーレマンスを欠いた。両者とも出場停止で見守るしかなかったためだ。フランスもまた万全の陣容ではなく、ゴールにはデビュー戦のギヨーム・レステス、1トップにはエステバン・ルポールが入った。

試合の構図は先週とかなり同じだった。ベルギーはフランス相手にしっかり渡り合い、特に切り替えの局面で危険な場面を作った。前半30分過ぎ、ファン・ボメルのチームが先手を取った。

ロメオ・ラヴィアのアシストは実に見事だった。MFはルケバキオの走り出しへ完璧なボールを送り、レステスと1対1になったルケバキオは非常に冷静だった。アタッカーは強烈なシュートを高く突き刺し、0-1とした。

後半に入ると、フランスは同点弾を狙いに出た。マヌ・コネ、ルポール、ラヤン・シェルキにチャンスがあったが、ベルギーではデビュー戦のマールテン・ファンデフォールトが素晴らしい出来を見せ、チームを踏みとどまらせた。

長い時間にわたって番狂わせの気配が漂っていたが、終盤にフランスが容赦なく襲いかかった。デジレ・ドゥエがミドルシュートで1-1とすると、そのわずか数分後にシェルキが2-1を決め、ベルギーにノックアウトを見舞った。

ベルギーにとっては痛恨の一撃だった。しかも終盤の数分間には、フランスにサッカーを教え込まれるような展開にまでなった。2度にわたって輝いたのは、ドゥエとマイケル・オリーズの黄金のコンビ。後者が2ゴールを担当し、フランスが4-1で勝利した。総じて、ベルギーとファン・ボメルにとっては痛い夜となった。