マルク・ファン・ボメルは金曜日、ベルギー代表での初招集メンバーを発表するが、そこにアクセル・ヴィツェル（37）の名前はない。ベルギー代表として140試合に出場したヴィツェルは、代表キャリアに終止符を打った。

ヴィツェルは2023年5月にも一度、赤い悪魔での引退を表明していたが、その後に復帰を果たしていた。昨夏にはルディ・ガルシアのワールドカップメンバーにも選ばれていた。そして今回、ヴィツェルは正式に別れを告げる。

「今回は本当にその時が来た。代表キャリアに終止符を打つことを決めた」と、ヴィツェルはインスタグラムに記した。「若手と新しい世代に道を譲る時だ」

「18年間にわたってすべてをささげられたことは、大きな名誉だった。18歳で始めた時、自分がこれほど多くを成し遂げるなんて思ってもいなかった。とにかく、僕たちは信じられないような瞬間をともに経験した！」

「サポーターのみんなにありがとう。すべてのチームメート、すべての指導者、そして近くからでも遠くからでもこの年月の中で僕の成長に関わってくれた協会のすべての人たちに感謝している。チームの今後の成功を心から願っている。未来は明るいと確信している。愛しているよ、ベルギー」と、ヴィツェルは語った。

今週初めには、マッツ・セルス（34）も代表を辞退していた。ファン・ボメルとの話し合いでも、その考えは変わらなかった。ワールドカップのメンバーから痛恨の落選を味わった後、このGKは新たな失望を味わうリスクをもう負いたくないと判断した。

また、ティボー・クルトワも、ベルギーがネーションズリーグ初戦を戦う次回の代表ウインドーには参加できない意向を示した。その後、欧州選手権予選が予定されている時期には、再びベルギー代表としてプレーする考えだ。