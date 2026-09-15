マルク・ファン・ボメルは金曜日、ベルギー代表監督として初の招集メンバーを発表するが、それに向けて早くもいくつか厄介な問題に直面している。その一つがGK人事だ。

その件については、マッツ・セルスをもはや計算に入れる必要がないことが明らかになった。ノッティンガム・フォレストに所属する34歳の守護神は、ベルギー代表に復帰する意思がない。ファン・ボメルとの話し合いでも、その考えは変わらなかった。

『Het Nieuwsblad』は「新監督のマルク・ファン・ボメルは、代表候補となり得る複数の選手に電話をかけた。マッツ・セルスとも長く話をした」と伝えている。「報道によれば、これは良い会話だったようで、GKがまだ代表でプレーする意思があるかどうかを探るものだった。ファン・ボメル自身は、確実に前向きだった」

しかし、セルス本人にその気はもうない。GKは、前任のルディ・ガルシア監督の下で過ごした苦しい時期を経て、この決断を下した。当時のセルスは5試合で好パフォーマンスを見せたものの、それでも若いマイク・ペンダースが優先され、ワールドカップのメンバーから外された。ガルシアからの電話は、正式な招集メンバー発表のわずか数時間前に届いたという。

13キャップの同選手に詳細な説明はなく、それが傷痕を残した。セルスは、最終的にワールドカップのメンバーから外されるとは考えていなかった。とりわけ、ベルギーサッカー協会がそれ以前にコーエン・カステールスが辞退した後、代表でプレーを続けてほしいと彼に要請していたからだ。

こうして、11年に及んだ代表キャリアにも終止符が打たれることになった。今回の決断には、ティボー・クルトワの存在も影響している。レアル・マドリーのGKはネーションズリーグこそ辞退しているものの、その後は欧州選手権予選や主要大会に向けて再び招集可能となる。そのため、別のGKにとっては再びEUROやワールドカップの座が失われる恐れがある。

セルスは、そのリスクをもう負いたくないようだ。そのためファン・ボメルは金曜日、ベルギー代表監督としての初招集で別の名前を含める必要がある。クルトワ不在の中では、マンチェスター・ユナイテッドのGKセンネ・ラメンスが不動の存在となりそうだ。ペンダース（チェルシー）、マールテン・ファンデヴォールト（RBライプツィヒ）、ルッカ・ブルフマンス（リヴァプールからRCヘンクへレンタル移籍中）が、その他の候補とみられている。