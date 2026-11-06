「マルク・ファン・ボメルはベルギー代表選手の一人を完全に見限り、二度と招集しない」

ベルギー代表のマルク・ファン・ボメル監督は、コニ・デ・ウィンターに不満を抱いているようだ。今後のUEFAネーションズリーグの試合に向けた記者会見での発言から、その心境がうかがえる。

ファン・ボメル監督は金曜日、次の代表活動に向けた招集メンバーを発表した。ベルギーでは、ACミランのDFデ・ウィンターが選外となったことが注目を集めた。

記者会見でファン・ボメル監督は、その状況について説明した。「彼はワールドカップとその後の期間、出場時間が少なく、そのことを快く思っていなかった。それは彼の選択で、私には変えられなかった」と語った。

デ・ウィンターはベルギー代表で8試合に出場している。今シーズンはACミランでほぼすべての試合に先発しているが、前回のワールドカップでは出場時間がゼロだった。

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ベルギーメディアはファン・ボメル監督の発言から、今後の代表活動でもデ・ウィンターを招集しないとみている。

一方、ヤリ・デ・ブッセルやミカ・ゴッツらは招集された。デ・ブッセルはメンバー入りした4人のGKの一人だ。

ゴッツにとっては、同じポジションの有力なライバルであるジェレミー・ドクが復帰する。マンチェスター・シティのFWは負傷から回復した。