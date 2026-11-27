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マルク・テア・シュテーゲンは、ロナルド・クーマン・ジュニアに感銘を受けた。アヤックスのGKはテルスターの同じGKのプレーを間近で見て、特に後方からの組み立てを高く評価している。

「ここには素晴らしいGKが何人もいる。後方からのプレーに加わるのもとてもうまい」と、テア・シュテーゲンはESPNのカメラに語った。

続けて、ドイツ人GKはクーマン・ジュニアの名を挙げた。「僕たちはテルスターと対戦した。クーマン・ジュニア、みんなはそう呼んでいるんだよね？ 誰もが彼のプレーを見たはずだ」

「彼はチームのために、とてもいい選択肢を見つけていた」とテア・シュテーゲンは続ける。「彼がゴールにいなかった時期と比べて、今あれほど良いのは彼のおかげかもしれない」

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「ちなみに、彼の前に誰がゴールを守っていたかは知らないんだ。ごめん。失礼な意味ではないよ」

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クーマン・ジュニアが後方からテルスターのプレーを組み立てる姿は、テア・シュテーゲンの印象に残った。「彼のやり方はとても興味深かった」

「ここには優れたGKが本当にたくさんいると分かる」

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一方、テア・シュテーゲンとアヤックスは、フェイエノールトとのデ・クラシケルが行われる日曜日に目を向けている。

アヤックスは先週木曜日のカンファレンスリーグでFCトゥーンに4-0で快勝し、絶好の形で大一番を迎える。