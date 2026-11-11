マルク・ククレジャ「彼らは僕を標的にしている。もう二度とあそこではプレーできない」

共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

マルク・ククレジャがドイツについて際どい発言をした。レアル・マドリーの左サイドバックは、ドイツ人がEURO2024での怒りを自分にぶつけていると感じている。

ククレジャは2024年のEUROでスペイン代表の左サイドバックを務めた。準々決勝では開催国ドイツとの対戦が組まれていた。

試合は最終的にスペインが2-1で勝利。ミケル・メリーノが延長戦の最後の1分に決勝ゴールを決めた。

試合後、ククレジャはドイツで批判の的となった。レアル・マドリーの左サイドバックはジャマル・ムシアラのシュートを腕にまともに受けたが、審判団はハンドの反則ではないと判定した。

広告 広告

ククレジャは先日、レアル・マドリーの一員としてゲルゼンキルヒェンでシャルケ04との親善試合に出場。その試合では、会場のドイツ人サポーターから絶えずブーイングを浴びた。

「彼らは僕を標的にしている。怒りを僕にぶつけたいんだ。僕はドイツのリーグでは絶対にプレーできないだろうね」と、ククレジャは『カデナ・セール』の取材で切り出した。

それでも、28歳のDFはドイツ人ファンにひるんでいない。「僕はただ自分のやるべきことをやる。あまり気にしていないよ」と、チェルシーとブライトンの元選手は締めくくった。