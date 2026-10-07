マルク・ククレジャに激しい批判が集中「彼はここで国家の敵ナンバーワンだ！」

マルク・ククレジャは火曜夜、クロアチアの人々の反感を買った。スペイン代表の左サイドバックは、両国が対戦したUEFAネーションズリーグの一戦（1-2）でイバン・ペリシッチを“はめて”退場に追い込んだ。

クロアチアは火曜夜、世界王者相手に先制した。試合のオープニングゴールを決めたのは、PSV所属のペリシッチだった。

試合開始から1時間後、スペインは、やはりというべきか、途中出場のミケル・メリーノのゴールで同点に追いついた。さらに残り10分となったところで、クロアチアは10人での戦いを強いられた。

すでにイエローカードを受けていたペリシッチは、スペインの好機となりそうな攻撃の場面でククレジャを倒した。主審は誤ってレッドカードを地面に落としたが、それをレアル・マドリーのDFがすぐに拾い上げて返した。

その後、主審はペリシッチにレッドカードを提示し、同選手はピッチを去ることになった。終盤には再びメリーノが決勝ゴールも決めた。

クロアチアではククレジャに怒りが噴出している。「ククレジャとは違う反応をしたであろう選手たちもいる。しかも私が言っているのは倒れた場面そのものではなく、その後のジェスチャーについてだ。彼はすぐにカードを拾い上げ、主審にそれを出すよう求めた。これは原則としてまったく容認できない振る舞いだ」と、DAZNは伝えている。

スプリトのファンもククレジャに激怒していた。彼はボールに触れるたびに容赦なくブーイングを浴びた。クロアチア紙も同様に憤慨しており、Sportske Novostiはこのスペイン人選手を『国家の敵ナンバーワン』とまで呼んだ。