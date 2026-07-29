マルク・ククレジャが完全新仕様となった。ワールドカップ後には、約束通りスペイン代表監督ルイス・デ・ラ・フエンテの顔のタトゥーを入れていたが、今度はトレードマークだった豊かなカーリーヘアとも決別した。

「ルイス・デ・ラ・フエンテの顔の小さなタトゥーを入れるよ」。ククレジャはワールドカップ決勝前、スペインが優勝したらそうすると約束していた。そして実際にそれは実現した。延長戦でフェラン・トーレスがゴールを決め、スペインが新たな世界王者となったからだ。

ククレジャが有言実行の男であることは明らかだ。1週間あまり後には、デ・ラ・フエンテの顔が彼の上腕にタトゥーとして刻まれていた。なお、ラミネ・ヤマルも約束をしていた。スペインがワールドカップで優勝したら、ひげと口ひげを3週間伸ばし続けるというものだ。ただ、ウインガーはまだそれを始めていないようだ。

ククレジャにとってはタトゥーだけでは十分ではなかったようで、レアル・マドリーの新戦力となったばかりの彼は、すでにさっぱりとした新しいヘアスタイルにもしている。特徴的だった豊かなカーリーヘアは、長いブレイズに変わった。

これはやや注目すべきことだ。というのも、この左サイドバックはキャリアを通してずっと、その目を引くカーリーヘアでプレーしてきたからである。ククレジャがそうしていたのは、自閉症の息子がピッチ上でも彼を簡単に見つけられるようにするためだった。

「僕には自閉症の息子がいる。息子が健康でいてくれるなら、お金なんてまったくなくてもよかった。髪を長く伸ばしているのは、彼がそれを気に入っているからでもあるし、ピッチで一度見失ってしまっても、僕だと分かるようにするためでもある」と、ククレジャは説明していた。