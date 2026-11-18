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マンチェスター・シティではマルク・グエイに珍しいミスが見られ、ジャンルイジ・ドンナルンマのセーブ率も本人が期待する水準を大きく下回っている。元マン・C主将のリチャード・ダンが、らしくないミスが起きる理由をGOALに説明。名将ペップ・グアルディオラの退任も一因だと認めた。

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対処すべき懸念材料

イングランドで歴史的な10年間を過ごし、20個のトロフィーを獲得した指揮官に別れを告げ、エティハド・スタジアムでは新時代が始まった。シティのスタッフを務めた経験があり、クラブを熟知するエンツォ・マレスカは、 偉大な前任者の後を継いでいる 。

マレスカにはピッチ内外で対処すべき懸念材料が多い。 ファイナンシャル・フェアプレー（FFP）違反による厳しい処分の可能性 も、依然として大きくのしかかる。チーム全体が時折、文字通りボールから目を離しているようにも見える。

2026-27シーズンのプレミアリーグで完璧なスタートを切ったシティだが、直近のリーグ戦3試合ではつまずいた。守備の綻びを修正できず、ピッチの一部では 個々のパフォーマンスの水準が低下している 。

ミスに苦しむグエイ

これまで安定したプレーを見せてきたイングランド代表CBのグエイは、苦しい時期を過ごしている。シティで長く愛されたダンは、IrishBetting.ieとの提携取材で、意外なミスについてGOALにこう語った。「時期によっては、2、3回ミスをしても失点せずに済むことがある。GKが絶好調なら、そのミスをカバーしてくれる。だが今は、どのミスも失点につながっている。

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「中盤でミスをすれば、そのしわ寄せが来る。DF陣は昨シーズンほど鋭くない。DFがミスをし、最後にボールがGKのところまで来ても、以前なら止めていたシュートを止められていない。個人のミスではあるが、チームとしても少し落ちている。昨シーズンほどプレーに精度がなく、守備に隙が増えて攻略されやすくなっていると思う。

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「プレミアリーグ全体も変わったと思う。3、4年前なら、相手はマン・CのDFにボールを持たせて距離を取っていた。今はグエイがボールを受けた瞬間にプレッシャーを受ける。各チームがより高い位置からプレスをかけ、フィジカルでも強く当たり、試合のテンポも速くなっている。だからミスがいっそう目立ち、そこからは自信の問題になる。

「1、2回ミスをすると、次にボールが来たとき、自然にプレーするのではなく『うまくトラップできるといいが』と考えてしまう。状況を考えすぎるようになる。グエイはおそらくそういう状態にあるし、今シーズンは彼だけでなく守備陣全体がそうだ」

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ドンナルンマの数字は大幅に低下

続いてドンナルンマについて、シュートのセーブ率という重要な トップレベルの選手にさらなる活躍を求めるべきか と問われたダンは、 重要な数字が65％まで低下していること を踏まえ、こう答えた。「100％そうだ。低すぎる。被シュート数が増えているかどうかにかかわらず、実際のセーブ率が下がっているのは良くない。

「見れば分かる。実際に入っているゴールを見て、誰もが『昨年なら止めていただろうし、もっと良いプレーができたはずだ』と思っている。これも個人のミスだ。週の間の準備が適切でないのか、自信を失っているのか、理由が何であれ、チーム全体に影響している。

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「GKがミスをしていると、DFは『自分はミスをできない』と考え始める。それが少しずつプレッシャーを増やし、チーム全体に広がっていく。

「ドンナルンマは、PSGがチャンピオンズリーグを制した前のシーズンにも、少し調子を落として、それほど良くなかったと思う。だが、PSGが初めてチャンピオンズリーグを制したときには見事なセーブを何度も見せ、その後の数年間にマン・Cで見せてきた水準に戻った。しかし、今は少し落ちているようだ。以前ほど素早く体を倒せていない。

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「あらゆることが関係している。ペップ・グアルディオラがいなくなった影響だ。マレスカが就任して非常に良い仕事をしているのは分かっている。だが、少しの妥協も許さない世界最高の監督の一人が去れば、選手にはその分の緩みが生まれ、パフォーマンスに表れる」

代表ウィークでは明暗

シティは現在、プレミアリーグで3位につけ、首位で前回王者のアーセナルとは勝ち点6差。マレスカは、土曜日にホームで行われるフラム戦で選手たちに奮起を求めることになる。

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グエイは腰の負傷により直近のイングランド代表から離脱しており、フラム戦には出場しない可能性がある。一方、ドンナルンマはゴールを守る見込みだ。イタリア代表として過ごした代表ウィークでは、フランスに勝利した後、 ベルギー戦で4失点を喫して敗れた 。