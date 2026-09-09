マルク・オーフェルマルスがアントワープFCのスポーツディレクターを即時退任する。53歳の同幹部は、長文の別れの手紙でそのことを明らかにした。

オーフェルマルスは2022年からThe Great Oldに在籍していたが、健康上の理由により4年半を経て職務を退く。「親愛なるサポーターの皆さん。私はここ数週間、移籍期間終了後に皆さんへしっかりお話しするための準備を進めていました。というのも、この数カ月、私から皆さんへの発信はほとんどできていなかったからです」と、別れの手紙は書き出されている。

「だからこそ、9月初旬には皆さんと将来について率直に話すことを予定表にしっかり記していました。ここ数シーズンのロイヤル・アントワープは簡単なものではありませんでした。そして引き継ぎの数カ月は、いつもいくらか混乱し、またストレスの多いものです。新しい物語を始められるようになると、誰もがすぐに全力で取り組まなければなりませんでした。クラブのために時間を無駄にしたくはないのですから、それは当然のことです」

その後、オーフェルマルスはアントワープのサポーターに本来は伝えたくなかったメッセージを明かした。「長年積み重なってきた疲労と大きなストレスが、残念ながらこの週末に頂点へ達しました。私の健康状態が万全ではないことは、皆さんもご存じの通りです。しかし今、私はこの慌ただしく、ストレスの多いプロフェッショナルな生活に、もう今日の時点で耐えられないとはっきり感じています。続けたい気持ちはあります。本当に強く。できることなら今季終了まで、そしてその先の何シーズンも。契約延長についての話し合いもまさに進んでいました。ですが、私の健康状態が、自分自身と周囲のすべての人々に対して正直であることを私に求めているのです」

同幹部は、自身のエネルギーが「完全に尽きてしまった」と明かしている。「今ここで自分の体の声に耳を傾けなければ、医師たちは悪い結末になる可能性が非常に高いと予測しています。だから私は抜本的な決断を下し、今後しばらくの間、仕事上の活動を完全に止めなければなりません。これが私にどれほどの痛みをもたらしているかを言い表す言葉はありません。RAFC、アントワープの街、そしてクラブのサポーターは、仕事面でも私生活でも、今の私を形作る一部になっています」

「家族はよく、そして喜んでアントワープに来ています。ここは私たちの第二の故郷です」とオーフェルマルスは続けた。「私たちがスポーツ面でともに成し遂げたことは、ベルギーサッカーの歴史書に刻まれています。しかし何より、私はこのクラブとすべてのRAFCサポーターに強い結びつきを感じています。そして、それはこれからもずっと変わりません。私の心臓はもはや以前のように強くはないかもしれませんが、それでも今も、そしてこれからもこのクラブのために鼓動しています」

「皆さん一人ひとりに感謝を伝えるのは不可能です。ポールとリア、マイケル、そしてヘイセンス一家の皆さん、私がとても苦しい時に信じてくれてありがとうございました。スヴェンとヨアヒム、私たちが強いチームでいられたことに感謝します。法務と財務の担当者たちには、私のせいで時にはきっと頭がおかしくなりそうだったことでしょう。ワウテルとジャック、クラブに新しい未来を与えてくれてありがとうございます。それが今日の私に安心を与えてくれています。再び安定と展望が生まれたのです」

オーフェルマルスは、来週土曜日のユニオン戦に姿を見せ、すべてのサポーターに「直接」感謝を伝える予定だという。「その後は、本当に完全な休養が必要になります。将来、皆さんはきっとまたボスアイルで私を見かけるでしょう。そしてポン・ヌフでステーキを。デン・アーティストでシチューを。キリストラートをキックボードで走る私を。私はRAFCを愛しています。私は“クッキーの街”を愛しています。私は皆さんを愛しています！」