マルク・オーフェルマルスがアントワープFCのスポーツディレクターを即時退任する。53歳の幹部は、長文の別れの手紙でその事実を明かした。

オーフェルマルスは2022年からThe Great Oldで職務に就いていたが、健康上の理由により4年半を経てその任務から退く。「サポーターの皆さんへ。ここ数週間、移籍市場のあとに皆さんにしっかりとお話しするため、私はずっと準備を進めていました。というのも、この数カ月、私から皆さんへの発信はあまりできていませんでした」と、別れの手紙を書き出している。

「だからこそ、9月初めは皆さんと将来について率直に話すために、予定表にしっかり記してありました。ロイヤル・アントワープにとって直近の数シーズンは簡単ではありませんでした。そして引き継ぎの数カ月は、常にやや混沌としていて、ストレスも伴うものです。新しい物語を始められるようになると、誰もがすぐに全力で取り組まなければなりませんでした。それ以外のやり方はありません。なぜなら、私たちはクラブのために時間を無駄にしたくないからです」

その後、オーフェルマルスはアントワープのサポーターに本来伝えたくはなかったメッセージを口にする。「長年積み重なってきた疲労と多くのストレスが、残念ながら先週末に頂点に達しました。私の健康状態が万全ではないことは、皆さんもご存じです。しかし今、私はこの慌ただしくストレスの多いプロとしての人生に、もはや今日これ以上耐えられないと非常にはっきり感じています。続けたい気持ちはあります。本当に強くです！ できることなら今季の終わりまで、そしてその先の何シーズンもです。契約延長についての話し合いも、まさに進んでいるところでした。ですが、私の健康が、自分自身にも私の周りにいるすべての人にも正直であることを求めているのです」

この幹部は、自身のエネルギーが「完全に尽きた」と明かした。「今、体の声に耳を傾けなければ、医師たちは悪い結末になる可能性が非常に高いと予測しています。だから私は抜本的な決断を下し、今後しばらくの間、仕事上の活動を完全に止めなければなりません。これが私にどれほどの痛みをもたらしているかを表す言葉はありません。RAFC、アントワープの街、そしてこのクラブのサポーターは、仕事の面でも私生活の面でも、今の私を形づくる一部になっています」

「家族はよく、そして喜んでアントワープに来ています。ここは私たちの第二の故郷です」とオーフェルマルスは続ける。「私たちがスポーツ面で共に成し遂げたことは、ベルギーサッカーの歴史書に刻まれています。しかし何より、私はこのクラブとすべてのRAFCサポーターに強い結びつきを感じています。そして、それはこれからもずっと変わりません。私はもはや最も強い心臓を持ってはいないかもしれませんが、それでも今も、そしてこれからもこのクラブのために鼓動しています」

「全員に感謝を伝えるのは不可能です。ポールとリア、ミヒャエル、そしてヘイセンス家の皆さん。私がとても苦しい時に私を信じてくれてありがとう。スヴェンとヨアヒム、私たちが強いチームでいられたことに感謝します。法務と財務の人たちも、ときには私のせいで気が狂いそうになったかもしれません。ワウテルとジャック、私たちのクラブに新しい未来を与えてくれてありがとう。だからこそ、私は今日安心しています。再び安定と展望が生まれているのです」

オーフェルマルスは、今週土曜日のユニオン戦のリーグ戦に姿を見せ、すべてのサポーターに「直接」感謝を伝える予定だという。「そのあとは、本当に完全な休養が必要です。将来、皆さんはきっとまたボズイルで私を見かけるでしょう。そしてPont-neufでステーキを。den Artistでシチューを。Kloosterstraatをキックボードで走る私を。私はRAFCを愛しています。私は“クッキーの街”を愛しています。私は皆さんを愛しています！」