マルクス・テュラムの活躍で、インテルは土壇場で今季リーグ戦初黒星を免れた。アレックス・ヒメネスのスーパーゴールにより、フィオレンティーナが長く勝ち点3を手にするかに見えたが、インテルは終了間際に逆転した。スコアは2-1。

前半はインテルが明らかに優勢だった。カルロス・アウグスト、ヘンリク・ムヒタリアン、マルクス・テュラムにチャンスが訪れたが、好セーブでゴールを守り抜いたダビド・デ・ヘアが主役となった。

スペイン人GKは、先制点を決められると思われたピオ・エスポージトのシュートに対しても素早く反応。一方、フィオレンティーナはカウンターの機会をうかがったが、決定的なシュートには至らなかった。

後半に入ると状況が変わった。フィオレンティーナはやや積極性を増し、先制に成功する。アレックス・ヒメネスが遠距離から強烈なシュートを放ち、ボールをゴール右上隅に突き刺した。0-1。

クリスティアン・キヴ率いるインテルは、セリエAで敗戦を喫しないために、突然追いかける立場となった。カルロス・アウグストはヘディングでクロスバーを叩き、その後のシュートもわずかに枠を越えた。

それでもアディショナルタイム、インテルに値千金の同点ゴールが生まれる。中央での素早い連係からテュラムが左足でシュートを放つと、ボールはじれったいほどゆっくりとゴールの隅へ転がり込んだ。1-1。

フィオレンティーナはミラノから勝ち点1を持ち帰れると思ったが、最後の最後に痛手を負う。ペナルティーエリア内でテュラムが引っ張られ、インテルにPKが与えられた。ピオトル・ジエリンスキがキッカーを務め、決勝点を決めた。2-1。この結果、インテルはセリエA首位のラツィオに勝ち点で再び並んだ。