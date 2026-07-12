マルク＝アンドレ・テル・ステーゲンのアヤックスへのレンタル移籍が白紙になる可能性

マルク＝アンドレ・テル・ステゲンのアヤックス移籍は、まだ正式決定ではない。アヤックス、テル・ステゲン本人、FCバルセロナは数日前から合意しているが、『デ・テレグラーフ』紙によると、レンタル移籍は依然不透明だという。

テル・ステゲンには以前からアヤックス移籍の噂があった。長らく1年間のレンタル移籍が濃厚とされていたが、現在は不透明だ。

同紙は、個人条件の交渉難航で移籍が遅れ、レンタル自体も危ぶまれていると伝えている。

具体的な問題点は明かされていない。以前、レンタルが成立した場合、バルセロナがテル・ステゲンの年俸大部分を負担すると報じられていた。

その代わりバルセロナは、テル・ステゲンが一定試合に出場したり、タイトルやCL出場権を獲得したりした場合に支払われるボーナスなどを要求しているとスペインメディアが報じていた。

テル・ステゲンは長年にわたり怪我に悩まされ、昨年は背中の故障で前半戦を全休。1月にジローナへレンタル移籍したが、ハムストリングの負傷で出場は2試合にとどまった。

テル・ステゲンのレンタル移籍では、ミチェル監督が鍵を握る。テル・ステゲンは降格したジローナで数か月間、ミチェル監督の下でプレーしていた。