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マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンは、アヤックスへの期限付き移籍期間が終了した後、バルセロナに復帰する可能性を否定しなかった。カンプ・ノウで先発の座を失い、夏にエールディヴィジへ移ったベテランGKは、2028年までバルセロナとの契約を残している。

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カンプ・ノウでの立場を失う

テア・シュテーゲンはバルセロナでジョアン・ガルシアに序列で後れを取り、夏の移籍期間にカタルーニャを離れてアムステルダムへ向かった。34歳のGKはバルセロナで不動の存在だったが、今季はエールディヴィジで継続的に出場機会を得ることを望んだ。

期限付き移籍で退団したものの、ドイツ人GKとバルセロナとの契約はあと2年残っている。ただ、一時的にチームを離れて以降、現監督のハンジ・フリックと連絡を取っていないこともあり、スペインでの長期的な見通しは不透明だ。

復帰の可能性を否定せず

『BILD』の取材に応じたベテランGKは、10年以上を過ごしたバルセロナへの思いが今も変わらないことを明らかにした。

「私はバルセロナで12年間プレーした。だから当然、このクラブとは深いつながりがある。まだ11月なので、夏に何が起こるかは本当に分からない」と語った。

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クラブでのプレーに加え、テア・シュテーゲンはドイツ代表で揺るぎない正GKを務めることにも喜びを感じている。代表監督のユルゲン・クロップから寄せられる信頼に、深い感謝を示した。

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「それほど信頼されていると分かるのは、本当に素晴らしい気分だ」と説明。「コンディションが良ければ、チームに大きく貢献できるということを示している」

ドイツ代表で若さと経験のバランスを

代表での立場に手応えを感じる一方、アヤックスに期限付き移籍中のテア・シュテーゲンは、EURO2028でのポジションを当然のものとは考えていない。ポジション争いの激しさと、近年のドイツ代表が世界の舞台で苦戦してきたことを認めた。

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代表メンバーの刷新を求める声について、テア・シュテーゲンはこう付け加えた。「最近のドイツ代表は、良い時期を過ごしてきたとは言えない。新しい選手を招集し、若い選手全員にチャンスを与えるべきだという声はすぐに上がる。原則として、それは良いことであり、正しいアプローチだと思う。ただ、難しい時期も訪れる。そのときに経験がものを言う」

アムステルダムで実力を証明へ

テア・シュテーゲンは今後、試合勘と調子を維持するため、アヤックスで安定したパフォーマンスを発揮することに集中しなければならない。バルセロナでのポジション奪還、あるいは今後の国際大会に向けたドイツ代表の正GKとしての立場固めを望むなら、エールディヴィジで好調を維持することが重要になる。

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夏の移籍期間までまだ数カ月ある。GKにとって当面の最優先事項はオランダで結果を残すことだ。その一方で、カンプ・ノウでの将来についてフリックと話し合う機会が訪れるかを待つことになる。