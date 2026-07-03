『マルカ』と『ロマーノ』は、テル・ステゲンのアヤックスへのレンタル移籍に伴う年俸について正反対の報道をしている。

アヤックスは来週、マルク＝アンドレ・テル・ステゲンを新正ゴールキーパーとして発表する見通しだ。アムステルダムのクラブは、このドイツ人GKをFCバルセロナから1年間レンタルで獲得する。しかし、テル・ステゲンの年俸に関する条件については不透明な点が残っている。

スペイン紙『マルカ』は金曜、アヤックスとバルセロナが大筋で合意したと伝えた。高額年俸のため完全移籍は困難だった。

最大の難点は年俸分担だった。テル・ステゲンはバルセロナで年間約2000万ユーロを稼いでおり、アヤックスが全額を負担するのは不可能だった。マルカ紙によると、最終的には年俸の10％強をアヤックスが、残りをバルセロナが負担することで合意したという。

一方、ファブリツィオ・ロマーノ氏は正反対の情報を伝えている。 移籍専門ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏はXで、テル・ステゲンが1シーズンレンタルで加入し、アヤックスが年俸の「大部分」を負担すると報告した。 『Voetbal International』のアヤックス担当ティム・ファン・ドゥイン氏はXで、ロマーノ氏の投稿は削除されていないものの、同氏が誤りを犯したと考えていると述べた。

アヤックスが年俸の一部を負担するという説が最も妥当だ。ヴァン・ドゥイン氏も「テル・ステゲンは2028年半ばまでバルセロナと契約しており、クラブはジローナ時代と同様に年俸の大部分を支払い続ける」と指摘する。

テル・ステゲンには複数のクラブが興味を示していたが、アヤックスでミチェル監督が率いていることが移籍の決め手となった。2人は昨季ジローナで共に働いている。

テル・ステゲンは負傷で公式戦2試合のみの出場だったが、アヤックスは彼の完全回復と即戦力としての起用を保証されている。