スペイン紙マルカによると、モロッコはW杯で快進撃を続け、強豪としての地位を確立しようとしている。次戦の相手は、その流れを止めたくない開催国カナダだ。

同紙は「モロッコにとって次の課題は、ホームアドバンテージと観客の熱狂を乗り越え、3つの開催国代表の1つを破ることだ」と指摘する。 また、「カナダは予想以上に手強く、大会で注目される代表チームの1つに挑むことがカナダ代表の最大の課題だ」と付け加えた。

「マルカ」紙は、 「ジェシー・マーシュ監督率いるチームは、ベスト64で南アフリカをユスタキオのゴールで下し、士気は最高潮。中盤のコネ不在が唯一の懸念だが、ジョナサン・デイヴィッドとオロワシエの2トップが攻撃を牽引する」と分析した。

同紙はさらにこう付け加えた。 グループステージでラレンが得点を挙げても、カナダ人監督は2トップへの信頼を揺らがせなかった。彼は選手たちに、大会で最も強い戦いをさせる方法を知っている。カナダ代表は再びアウェー戦となるが、今回は多くのサポーターがヒューストンに駆けつけ、チームを後押しするだろう。

『マルカ』紙は、セネガルとコートジボワールが敗退したことでモロッコがアフリカ勢の希望となり、もはやダークホースではなく主要国の一つと期待されていると強調した。

同紙は「2022年大会でフランスと対戦した記憶が、ウェヒビ監督率いる選手たちのモチベーションを高めている。彼らは、ファンが暗記するほどの主力メンバーで臨むだろう」と指摘する。 ボノの活躍とアシュラフのリーダーシップが軸となり、イブラヒムが最終ラインで魔法のようなタッチを添える。ブアディとシバリもアフリカ代表としてチームを支える。