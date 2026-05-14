「マリン・ブーカーが彼をアヤックスから無償で放出したのは許しがたい」

ヘンク・スパーンは、マリン・ビューカーがアヤックスを去ることに特に問題を感じていない。この辛口コラムニストは、ベンデグズ・コヴァチがAZに移籍した件でビューカーに最終責任があると考えている。

「スパーンの採点」ではビューカーに4点。「確かに彼はフランチェスコ・ファリオリをアムステルダムに招き、その手腕は驚異的だった。だがアヤックスに残す努力はほとんどしていない」。

「さらにコヴァチを無償でAZへ放出したのは許せない」とスパーン。この長身FWはU-19でも出場機会が限られていたのに、低額契約さえ提示されなかったという。

スパンは日刊コラムでこの失態を繰り返し取り上げ、「最終責任はビューカーにあるが、ユースのコーチたちももっと声を上げるべきだった」と指摘する。

一方、コヴァチスはハンガリー代表に選ばれたとスパーンは今週ネットで見たと語る。「U-23ではなくフル代表だ。この笑い声は北ホラント州から上がった」

19歳のコヴァチスはAZと2028年までの契約を結ぶ。デビューシーズン、U-19では25試合25得点1アシストをマークした。

Jong AZでは2部で14試合8得点をマーク。さらにトップチームデビューを果たし、すでに4試合に出場している。