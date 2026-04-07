マリオ・ベーン：「彼はフェイエノールトへの復帰に向けて素晴らしい成績を残している」

マリオ・ベーンは、ジヴァイ・ゼキエル（21）の成長ぶりを喜んでいる。ESPNのアナリストである彼は、『デ・テレグラーフ』紙の「今週のベストイレブン」に、FCユトレヒトおよびオランダU-21代表のMFゼキエルを選出した。

ゼキエルは今シーズン、ユトレヒトで既に43試合の公式戦に出場している。その中で8ゴール、7アシストを記録した。

さらに、ロッテルダム出身の彼は、オランダU-21代表の主力選手の一人へと成長した。ゼキエルはすでに同代表として10試合の国際Aマッチに出場している。

ベーン監督は、この右利きの選手が毎週成長していることを認めている。「私にとって、ジヴァイ・ゼキエルはますます良い印象を与えている。彼はフェイエノールトからスパルタへ、そして現在はFCユトレヒトへとレンタル移籍している。」

「彼はダイナミックで、ボールコントロールに優れ、ボールを持っていない時でも非常に深い位置まで攻め込める。守備での1対1もますます上手くなっている。エールディヴィジではすでに7ゴールを決め、さらに4アシストを記録している。フェイエノールトへの復帰を控えた選手としては素晴らしい数字だ」とベーンは評価する。

今シーズン終了後、ゼキエルは原則としてデ・クープ（フェイエノールトの本拠地）に戻る。フェイエノールトとの契約は2028年半ばまでとなっている。

Transfermarktによると、ゼキエルの現在の市場価値は700万ユーロだ。フェイエノールトではこれまでに16試合に出場し、そのうち3試合でアシストを記録している。