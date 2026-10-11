マリオ・ベーンは、今夏新たに獲得されたソフィアン・アムラバトにまだ感心していない。『ESPN』の解説者を務める同氏によれば、このMFは現時点でアヤックスにとって「まったく付加価値がない」という。アヤックスは土曜日、NEC戦で2ポイントを取りこぼした（1-1）。

ベーンはヨハン・クライフ・アレナで創造性を欠くアヤックスを目にし、アムラバトがその解決策になることは「決してない」と見ている。「彼にはまったく付加価値がなかった。横パスばかりで、ただ左右に回しているだけ。そんなことは誰にでもできる」

「こういう試合では創造性が必要だ。相手をかわせる選手が必要なんだ。そういう存在がいなかった」とベーンは、試合開始7分にトル・アロコダレのゴールで先制しながらも、その後苦しんだアヤックスの内容に衝撃を受けている。

なお、アムラバトはNEC戦で90分間プレーした。アヤックスの3枚の中盤では、ヨルティ・モキオとユリアン・ブラントが他の駒で、デイヴィ・クラッセンは後半から途中出場した。

一方で、ベーンはアブデラ・ワザーヌを高く評価している。このウインガーは今回も途中出場でミチェル監督にアピールするチャンスを得た。解説者のベーンは、このアタッカーがアヤックスでもっと長いプレー時間を与えられるべきだと考えている。

「ワザーヌが入ってくるまで本当に時間がかかりすぎる。試合を通してアヤックスが獲得したビッグネームたちを見せられているが、私の考えでは、この下部組織出身の若者のほうがもっとクオリティーがある」とベーンは、アムステルダムのクラブを率いるスペイン人指揮官に伝えている。

「私なら彼を常にプレーさせる。彼は相手を抜くこともできる。そして、まさにこういう試合ではそれが極めて重要なんだ。そのうえで、もし30分で違いを生み出せと求めるなら、それは少し酷かもしれない」

「ワザーヌにはいくつか良いプレーが見られる。だが、本当は彼が自分のクオリティーを示すために、もっと長い時間が与えられるべきなんだ」とベーンは語った。