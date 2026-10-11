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ライブ
imago-sport-1071872464.jpgANP
Rian Rosendaal
翻訳者：

マリオ・ベーン、アヤックスの今夏の新戦力を痛烈批判「付加価値はゼロ」

アヤックス

マリオ・ベーンは、最近獲得されたソフィアン・アムラバトにまだ感銘を受けていない。ESPNの解説者である同氏によれば、このMFは現時点で土曜日にNECと1-1で引き分け、勝ち点2を取りこぼしたアヤックスにとって「付加価値ゼロ」だという。

ベーンはヨハン・クライフ・アレナで創造性を欠くアヤックスを目にし、アムラバトがそれをもたらすことは決してないと見ている。「彼には付加価値がゼロだった。横パスばかりで、ただ行ったり来たりでボールを回すだけ。それは誰にでもできる」

「こういう試合では創造性が必要だ。相手をはがせる選手が必要なんだ。そういう選手がいなかった」と、ベーンはアヤックスのプレーに衝撃を受けている。なおアヤックスは試合開始7分、トル・アロコダレのゴールで先制していた。

一方で、ベーンはアブデラ・ワザンを高く評価している。このウイングは今回も途中出場で、ミチェル監督に自らをアピールする機会を与えられた。解説者のベーンは、このアタッカーがアヤックスでもっと多くのプレー時間を得るべきだと考えている。

「ワザンが入るまで本当に長い。試合を通してアヤックスが獲得したビッグネームたちを見せられているが、下部組織出身のこの少年のほうが、私の考えではより高いクオリティーを持っている」と、ベーンはアムステルダムのクラブを率いるスペイン人指揮官に伝えた。

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「私なら彼を常にプレーさせる。相手を抜くこともできるし、まさにこういう試合ではそれが非常に重要なんだ。その一方で、30分で違いを生み出せと言われるのは、もしかしたら酷な要求かもしれない」

「ワザンからはいくつか良いプレーが出ているのが分かる。だが、彼の能力を示すには本来もっと多くの時間が与えられるべきだ」とベーンは語った。

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