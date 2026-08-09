マリオ・ベーンは、フェイエノールトのテクニカルディレクター、デヴィ・リゴーの現在のやり方に全く賛同していないようだ。 ESPNのDe Eretribuneでそう語っており、この解説者はギヴァイロ・リードを売却すべきだったとの見解を示している。

その主な理由は、ASローマが20歳のサイドバックに支払おうとしていた高額なオファーにある。報道によれば、移籍金2900万ユーロが用意されていたものの、リゴーは3000万ユーロ超の要求額を譲らなかったという。

それが妥当なのか。「いや、私はそうは思わない」とベーンは明言する。「リードには大いに敬意を抱いている。なぜなら、現時点でフェイエノールトが擁する最高の右SBだからだ」

「もちろんニューコープとロトンバもいるが、私は2人とも十分ではないと思っている。リードが正当に第一選択なのは当然で、彼は才能ある選手だ」とベーンは話す。それでもなお、フェイエノールトの対応には驚かされたという。

「3000万ユーロ……。そうだな、私ならやはり彼を送り出していたと思う」とベーンは述べた。「非常に才能ある選手に対する額としてはとても大きいと思うが、フェイエノールトは本気で検討すべき金額だと思う」

そのため、ベーンは理由を探っている。「つまり、質を選び、リーグ戦とチャンピオンズリーグでしっかり戦いたい、しかもどうやら金が必要ないというなら……彼を残すのはいいことだ。ただ、そうであるなら、関心を集めているハジ・ムサと上田にも同じことが当てはまるはずだ」

リード本人は、この破談に終わった移籍をそれほど悔やんではいないようだ。今週初めにESPNに対して、すでにそう話していた。「まだ起こる可能性はあるけど、実際のところ今季はここに残ることになりそうだ。実はがっかりしていなかった。どちらに転ぶこともあり得たからね。前から何度も言ってきたように、僕はフェイエノールトを出なければならなかったわけじゃない。ここではまだ学ぶことがあるし、ここにいられてうれしい。もちろんチャンスはあったけど、ここにいられてうれしい」