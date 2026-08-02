マリオ・ゲッツェ、フランクフルトの元指揮官アルベルト・リエラによる挑発的な発言に反論

スペイン人指揮官の下で、ゲッツェは前季のフランクフルトで厳しい立場に置かれていた。34歳の同選手はシーズンを通じて中盤中央の定位置を失い、さらに何度も指揮官からの微妙な批判を受け入れなければならなかった。

リエラはとりわけ、ゲッツェはリーダー格でありワールドカップ優勝経験者という立場であっても、自分のしたいようにはできず、むしろ監督の決定に従わなければならないと話していた。

この件について問われたゲッツェは、Bildに対し、次のように語った。「彼がそう言わなければならないと思うなら、そうすればいい。ただ、ああいう言い方をしたのは、まあ――そう呼ぶなら――興味深いことだ」。というのも、34歳のゲッツェとリエラの間には、ほとんどコミュニケーションがなかったからだ。

「そう言う以上は、僕たちがもっと頻繁に話していたか、あるいはお互いをよく知っていたことが前提になる。でも、実際にはそうではなかった。彼が自身の受け止め方としてそう解釈しなければならないと思うなら、そうすればいい」とゲッツェは続けた。

そもそも、過ぎ去ったシーズンは多くの点で自身のキャリア全体の中でも最もクレイジーなものだったという。2014年ワールドカップ優勝メンバーでもあるゲッツェは、リエラの下での4カ月間は「極めて濃密だった」と振り返った。「私たちが思い描いていたようには、多くのことが進まず、実現もしなかった。僕個人にとっても、クラブにとっても、チームにとっても」

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フランクフルト、アルベルト・リエラとシーズン終了後に決別

ただし、かつての指揮官に恨みを抱いたり、その解任を喜んだりしているわけでは決してないという。「結局のところ、サッカーは結果の世界だ。うまくいかなかった。だからこそクラブも素早く、そして断固として対応したのだと思う。それでも、責任を一人だけに押しつけるのは正しいやり方ではないと思う。誰もが自分のパフォーマンスを振り返るべきだ。そうして初めて、良くなっていく」

リエラは2月にフランクフルトで、それ以前に解任されていたディノ・トップメラーの後任に就任。しかし、ベンチに立った14試合で1試合平均1.21ポイントしか積み上げられず、成績は4勝5分け5敗だった。

その結果、シーズン終了後にスペイン人指揮官とフランクフルトは契約を前倒しで解消することで合意した。フランクフルトの新指揮官はアディ・ヒュッターで、同氏は2018年から2021年にかけてすでに一度ヘッセンのクラブを率いていた。