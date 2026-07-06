マラドーナにまつわる話…ベリンガムが自身の2ゴールに関する興味深い「皮肉」を明かす

イングランド代表のジョード・ベリンガムは、メキシコ戦の勝利を「スリー・ライオンズ」のユニフォームを着て最も誇りに思う瞬間だったと語り、ファンに「明日は休む」と上司や先生に伝えておくよう呼びかけた。

ベリンガムは2得点を挙げ、月曜未明のアステカ・スタジアムでのワールドカップ準々決勝でイングランドを3－2の勝利に導いた。

ESPNのインタビューでは「今日ほど選手や代表、国に誇りを感じたことはない」と語った。

「これは国全体を代表するパフォーマンスだった。今週ずっと、国全体が我々の後ろに立っているのを感じていた。イングランド代表でのキャリアの中で、これまでで最高の夜を過ごした」と続けた。

また、1986年のW杯での「過ちを正す」ため、あと数試合を戦うと語り、自身の2得点が40年前マラドーナが得点を挙げた同じ位置で生まれたと指摘した。

「上司に『今日は休む』と伝えろ。それだけだ。僕は7歳の頃からイングランド代表を応援してきた。初めて観たのは2010年のワールドカップで、ここ数年はもっと素晴らしい瞬間を経験してきた」と語った。

「子どもたちは学校へ、親御さんは仕事へ行く必要はありません。この一日を楽しみ、友人と過ごし、できればパブで祝ってください。こんな夜はそう頻繁には来ないからです」と続けた。

また、「他の選手たちと同じで、自分が背負うプレッシャーは十分理解している」と強調した。

ピッチでは役割が違えど、26人全員が私と同じプレーができると確信している。この勝利が全員に自信をもたらすことを願っている。

最後に「どんな相手も恐れるな。自分たちが良いチームだと40分、50分、60分と待たなくても気づける。この勝利が全員に自信をもたらし、自分たちは価値があると信じてほしい」と結んだ。