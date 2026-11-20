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ポール・パーカー氏がGOALに対し、マンチェスター・ユナイテッドが降格の脅威を真剣に受け止めるべき理由を語った。1974年に起きた衝撃の1部リーグ降格は、何が起きてもおかしくないことを示している。今季のマンチェスター・Uは気づかぬうちに下位3チームに沈み、指揮官はマウリシオ・ポチェッティーノに交代。ここからは「すべての試合」が「カップ戦の決勝」になるという。

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キャリック体制で3位フィニッシュ

2026-27シーズンの開幕前、期待は高まっていた。マイケル・キャリックが前シーズンにチームを3位とチャンピオンズリーグ出場権獲得へ導き、有望な土台が築かれたと考えられていたからだ。

一時は 優勝争いに加わるとの声さえあった 。マンチェスター・ユナイテッドは、2013年にサー・アレックス・ファーガソンが引退して以来、そのタイトルを獲得できていない。だが、その後は期待値が大幅に下がった。

マンチェスター・ユナイテッドが1974年に降格の危機に陥った記憶は、プレミアリーグでの長期低迷がいかに深刻な事態につながり得るかを思い起こさせる。劇的な巻き返しに賭ける場合も、総得点のアンダーを慎重に狙う場合も、英国で新規アカウントを開設すれば、今日から boylesportsの登録特典 を利用できる。

指揮官はポチェッティーノに交代

ここまでの10試合で獲得したのはわずか8ポイントで、 キャリックとの2年契約は打ち切られた 。トッテナムとチェルシーを率いた経験を持つポチェッティーノは、アメリカ代表でのCONCACAFネーションズリーグの任務を終え、マンチェスターにやって来た。

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アルゼンチン人指揮官はプレミアリーグで求められるものを熟知している一方、失敗が許される余地は少なく、「夢の劇場」と呼ばれる場所で すぐに結果を出す必要がある と分かっている。

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70年代半ばに降格したマンチェスター・U

初戦から厳しい一戦が待っている。ユナイテッドは日曜日、長年のライバルであるリヴァプールと対戦するためアンフィールドに乗り込む。ここで再びつまずけば、降格圏を不安げに意識することになるだろう。

危機を回避するには十分な力があるというのが大方の見方だが、油断はできない。およそ50年前、クラブのレジェンドであるデニス・ローがユナイテッドを降格に追い込んだことで知られる当時も、 1部リーグから転落すると予想した人はほとんどいなかった 。

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マンチェスター・Uは脅威を真剣に受け止めるべき

降格がいつ深刻な懸念になるのか。優勝経験を持つ元ユナイテッドDFのパーカー氏は、Stakeのプロモーションコードに関する詳細なレビューを掲載するCovers.comとの提携で取材に応じ、GOALにこう語った。「懸念すべきなのは今だ。すでに人々がその話をしているのだから。

「これまでに起きたことを考えてみてほしい。70年代半ばにユナイテッドが降格したときのことも、ウェストハムのようなほかのチームのこともある。人々は『いや、そんなことは起きない』と言うものだ。

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「そう自分に言い聞かせ続ければ、実際にそうなり、降格圏の近くにいることになる。そこから抜け出そうと必死になる頃には、状況はさらに厳しくなっていて、相手が誰であろうと抜け出せなくなる。『ここなら勝ち点3を取れるはずだ』と思っても、もうそうはいかない。マンチェスター・ユナイテッドが相手だから、どのチームもいっそう力を入れて戦う。

「過去に降格したチームの選手を11人、12人、13人と見ていけば、今の選手より彼ら全員を選ぶだろう。闘争心があったからだ。当時との違いは、リーグが上から下までどのチームも競争力を持つ、本当の意味での競争の場だったことだ。相手はマンチェスター・ユナイテッドの置かれた状況を見て、どの試合もカップ戦の決勝のようになった。『不可能を成し遂げられるか』という思いでね。

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「降格の可能性は間違いなくある。そして、そのあたりに長くとどまるほど、マラソンを最後尾から始めるようなものになる。後方から追い上げて優勝する人がどれだけいるだろうか。そんなことはまず起きない。難しすぎるし、差は広がっていく。距離を稼いで前の人に近づけないのだから、精神的にも厳しくなる。最後尾から始めてはいけない。先頭から始めるべきだ。サー・アレックス・ファーガソンが引退するまで、ユナイテッドは確実にそうできていた」

マンチェスター・Uの日程：次戦はリヴァプール戦

ユナイテッドには 立て直しに使える試合がまだ28試合ある 。獲得可能な勝ち点は84だ。調子を取り戻して上昇の勢いをつくれれば、欧州大会の出場権を狙える可能性も否定できない。

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しかし現状では、残留争いに巻き込まれる深刻な危険がある。 ポチェッティーノには流れを変えるよう求める重圧がかかっており 、指揮官としての初戦となるマージーサイド遠征から結果が問われる。