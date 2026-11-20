キャリック監督が3位フィニッシュに導く
2026-27シーズンの開幕前、期待は高まっていた。マイケル・キャリック監督が前季、チームを3位とチャンピオンズリーグ出場権獲得に導き、将来につながる土台が築かれたと考えられていたためだ。
ある時点では、優勝争いに加わるとの声さえ上がった。マンチェスター・ユナイテッドは、サー・アレックス・ファーガソン氏が2013年に引退して以来、プレミアリーグのタイトルを獲得できていない。しかし、その後、期待は大きくしぼんだ。
指揮を託されたポチェッティーノ監督
ここまでの10試合で獲得したのは、わずか勝ち点8。これを受けてキャリック監督との2年契約は打ち切られた。トッテナムとチェルシーで指揮を執ったポチェッティーノ監督は、アメリカ代表でのCONCACAFネーションズリーグの任務を終え、マンチェスターにやって来た。
アルゼンチン人指揮官はプレミアリーグで求められるものを熟知している。一方で、失敗の余地はほとんどなく、「夢の劇場」と呼ばれる場所で就任直後から結果を出す必要があることも分かっている。
1970年代半ばに降格したマンチェスター・ユナイテッド
初戦から厳しい一戦が待つ。ユナイテッドは日曜日、長年のライバルであるリヴァプールと対戦するためアンフィールドに乗り込む。ここで再びつまずけば、ユナイテッドは背後に迫るチームを不安げに気にすることになる。
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苦境を脱するだけの力は十分にある、というのが大方の見方だ。それでも、何も確実とは言えない。約50年前、ユナイテッドのトップリーグ降格を予想した人はほとんどいなかったが、クラブのレジェンドであるデニス・ローが、よく知られるように古巣を降格へと追い込んだ。
降格の脅威を真剣に受け止めるべきユナイテッド
降格をいつから深刻な懸念として捉えるべきか。プレミアリーグ優勝経験を持つユナイテッドの元DFパーカー氏は、Stakeのプロモコードを詳しく紹介するCovers.comとの協力による取材で、GOALにこう語った。「懸念すべきなのは今だ。すでに人々がその話をしているのだから。
「これまで何が起きてきたかを考えれば、70年代半ばにユナイテッドが降格した時のことや、ウェストハムのようなほかのチームを思い出す。人々は『いや、そんなことは起きない』と言うものだ。
「そうやって自分に言い聞かせ続けていると、実際に起きる。降格圏の近くにとどまり、そこから抜け出すために必死にならなければならない時には、状況がさらに厳しくなっていて、相手が誰であろうと抜け出せなくなる。『ここでは勝ち点3を取れるはずだ』と思っても、もうそうはいかない。マンチェスター・ユナイテッドが相手だからこそ、どのチームもいっそう懸命に戦う。
「過去に降格したあの11人、12人、13人の選手たちを見れば、私は全員を今の選手たちより高く評価する。彼らには闘志があったからだ。当時との違いは、上から下までどのチームにも競争力がある、本当の意味でのリーグだったことだ。相手はマンチェスター・ユナイテッドの置かれた状況を見て、すべての試合をカップ戦の決勝のように捉えた。『不可能なことを成し遂げられるか』というわけだ。
「危険は間違いなくある。下位に長くとどまるのは、マラソンを最後尾から始めるようなものだ。後方から追い上げて優勝する人がどれだけいるだろうか。そんなことはまず起きない。難しすぎるし、前との差は広がる。距離を詰められず、前の人たちに近づけないのだから、精神的にも厳しくなる。最後尾からではなく、先頭からスタートしなければならない。サー・アレックス・ファーガソンが引退するまで、ユナイテッドは常に先頭からスタートできていた」
マンチェスター・ユナイテッドの日程：次戦はリヴァプール戦
ユナイテッドには立て直しに使える試合がまだ28試合あり、獲得可能な勝ち点は84ある。調子を取り戻し、良い流れをつくれれば、欧州大会出場権争いに加わる可能性も否定できない。
しかし現状では、残留争いに巻き込まれる深刻な危険に直面している。初陣となるマージーサイド遠征から流れを変えられるか、ポチェッティーノ監督には結果を出す重圧がかかっている。