共有 GOALをGoogleでフォロー

ポール・パーカー氏がGOALに、マンチェスター・ユナイテッドが降格の脅威を真剣に受け止めるべき理由を語った。1974年の衝撃的なトップリーグ降格は、何が起きてもおかしくないことを示している。今季、気づけば降格圏の3チームに入っていたユナイテッドは、マウリシオ・ポチェッティーノ監督に指揮を託した。ここからは「すべての試合」が「カップ戦の決勝」になる。

広告

キャリック監督が3位フィニッシュに導く

2026-27シーズンの開幕前、期待は高まっていた。マイケル・キャリック監督が前季、チームを3位とチャンピオンズリーグ出場権獲得に導き、将来につながる土台が築かれたと考えられていたためだ。

ある時点では、 優勝争いに加わるとの声さえ上がった 。マンチェスター・ユナイテッドは、サー・アレックス・ファーガソン氏が2013年に引退して以来、プレミアリーグのタイトルを獲得できていない。しかし、その後、期待は大きくしぼんだ。

指揮を託されたポチェッティーノ監督

ここまでの10試合で獲得したのは、わずか勝ち点8。これを受けて キャリック監督との2年契約は打ち切られた 。トッテナムとチェルシーで指揮を執ったポチェッティーノ監督は、アメリカ代表でのCONCACAFネーションズリーグの任務を終え、マンチェスターにやって来た。

アルゼンチン人指揮官はプレミアリーグで求められるものを熟知している。一方で、失敗の余地はほとんどなく、「夢の劇場」と呼ばれる場所で 就任直後から結果を出す必要がある ことも分かっている。

広告 広告

1970年代半ばに降格したマンチェスター・ユナイテッド

初戦から厳しい一戦が待つ。ユナイテッドは日曜日、長年のライバルであるリヴァプールと対戦するためアンフィールドに乗り込む。ここで再びつまずけば、ユナイテッドは背後に迫るチームを不安げに気にすることになる。

Related Topics

次の試合 LIV プレミアリーグ 11:30 MUN 視聴する

苦境を脱するだけの力は十分にある、というのが大方の見方だ。それでも、何も確実とは言えない。約50年前、 ユナイテッドのトップリーグ降格を予想した人はほとんどいなかった が、クラブのレジェンドであるデニス・ローが、よく知られるように古巣を降格へと追い込んだ。

降格の脅威を真剣に受け止めるべきユナイテッド

降格をいつから深刻な懸念として捉えるべきか。プレミアリーグ優勝経験を持つユナイテッドの元DFパーカー氏は、Stakeのプロモコードを詳しく紹介するCovers.comとの協力による取材で、GOALにこう語った。「懸念すべきなのは今だ。すでに人々がその話をしているのだから。

広告

「これまで何が起きてきたかを考えれば、70年代半ばにユナイテッドが降格した時のことや、ウェストハムのようなほかのチームを思い出す。人々は『いや、そんなことは起きない』と言うものだ。

「そうやって自分に言い聞かせ続けていると、実際に起きる。降格圏の近くにとどまり、そこから抜け出すために必死にならなければならない時には、状況がさらに厳しくなっていて、相手が誰であろうと抜け出せなくなる。『ここでは勝ち点3を取れるはずだ』と思っても、もうそうはいかない。マンチェスター・ユナイテッドが相手だからこそ、どのチームもいっそう懸命に戦う。

広告

「過去に降格したあの11人、12人、13人の選手たちを見れば、私は全員を今の選手たちより高く評価する。彼らには闘志があったからだ。当時との違いは、上から下までどのチームにも競争力がある、本当の意味でのリーグだったことだ。相手はマンチェスター・ユナイテッドの置かれた状況を見て、すべての試合をカップ戦の決勝のように捉えた。『不可能なことを成し遂げられるか』というわけだ。

「危険は間違いなくある。下位に長くとどまるのは、マラソンを最後尾から始めるようなものだ。後方から追い上げて優勝する人がどれだけいるだろうか。そんなことはまず起きない。難しすぎるし、前との差は広がる。距離を詰められず、前の人たちに近づけないのだから、精神的にも厳しくなる。最後尾からではなく、先頭からスタートしなければならない。サー・アレックス・ファーガソンが引退するまで、ユナイテッドは常に先頭からスタートできていた」

広告

マンチェスター・ユナイテッドの日程：次戦はリヴァプール戦

ユナイテッドには 立て直しに使える試合がまだ28試合あり 、獲得可能な勝ち点は84ある。調子を取り戻し、良い流れをつくれれば、欧州大会出場権争いに加わる可能性も否定できない。

しかし現状では、残留争いに巻き込まれる深刻な危険に直面している。初陣となるマージーサイド遠征から流れを変えられるか、 ポチェッティーノ監督には結果を出す重圧がかかっている 。