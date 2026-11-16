マラゴ、マンチーニを高評価「組み合わせ抽選の時にこうなると言われていたら…」

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FIGC首脳陣は、ロベルト・マンチーニが2度目のイタリア代表監督就任後、初期に見せた仕事ぶりを評価している。フランス、ベルギー、トルコと同組で勝ち点10を獲得するとは、率直に言って予想し難かった。

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「評価は十分に及第点だ。良いと言ってもいい。組み合わせを見た時に、こうなると言われていたら……」

そう語ったのは、FIGCの特別コミッショナーで、登録が行われなかった件を経て再び会長職に立候補しているジョヴァンニ・マラゴだ。ベルギー戦で敗れたイタリアは、ネーションズリーグのグループを3位で終えた。準々決勝進出は逃したものの、降格を回避し、何よりリーグBの代表チームとのプレーオフも避けた。そのグループステージを、マラゴはこう振り返った。

「トルコはワールドカップに出場し、今後も大いに期待できるチームだ。残る2チームは、最強と目されるフランスと、長年FIFAランキングの上位3位に入り、ワールドカップでスペインから得点した唯一のチームであるベルギーだった。私たちは生贄の子羊のように見えたが、ネーションズリーグのリーグAに残留できた。やるべきことは多いが、良いスタートを切れた」

イタリアはフランス、ベルギー、トルコとのグループで、初戦と最終戦のベルギー戦にいずれも敗れ、トルコとの2試合にはともに勝利した。一方、格上と目されるフランスには無敗で、パリで1-1の引き分け、ミラノでは3-1で勝利している。

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バランスや、もはや失われた守備の安定感を指摘する声について、マラゴはこう答えた。「何を意味するかによる。イタリアには6000万人の監督がいるというのは、これ以上ないほど本当のことだと実感した。誰もが自分の意見を言い、時には微笑ましいほど、意見を述べる資格があると感じている」

コヴェルチャーノで行われたパンキーナ・ドーロの授賞式で、取材に集まったメディアに対し、マラゴは最後にこう語った。「多くの人がイタリア流のサッカーや、守り方を知ることの重要性を語る。私たちには、健全なカウンターアタックでサッカーの歴史を築いた伝統がある。だが実際には、そうしたものはすべて過去のものだ。国際サッカーはその先に進んでいる。おそらくバランスとは、過去の古い型に縛られないことなのだろう。私の考えでは、それに固執しても先には進めない。相手の方が戦力的に上だと分かっているなら、戦術面でもっと何かを考え出さなければならない。誰かに教えてもらうことなど何もない」