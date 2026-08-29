ジョゼ・モウリーニョは、バルデベバスでの記者会見に和やかな雰囲気をもたらした。明日サンティアゴ・ベルナベウで行われるマラガ戦に向けたレアル・マドリードの準備について語った後、チームの合宿に関する話を、試合前に選手たちがどこで眠るのかにまつわるユーモラスな一幕へと転じさせたのだ。

会見の中でモウリーニョは、自身にとっての集中力とは、選手たちがホテルやバルデベバスでともに過ごすことだけに関わるものではなく、何よりもトレーニング中の精神的な集中に関わるものだと説明し、この側面こそが試合の準備において最も重要だと指摘した。

ポルトガル人指揮官はこう語った。「集中には2種類ある。ともに過ごし、ホテルやバルデベバスで眠るときの集中と、精神的な集中だ。本当に重要なのは後者であり、ホテルやバルデベバスで眠ることとは関係がない」

さらにモウリーニョは、トレーニング中に起きていることに大きな関心を払っていると述べ、一部のトレーニングは観客にはウォーミングアップやパス練習に限られているように見えるかもしれないが、実際には終盤の段階で相当な量の作業と集中を含んでいると説明した。

指揮官はマラガ戦を前にしたチームの状況にも触れ、レアル・マドリードは2試合の間に3日間の休養を得たこと、加えてマドリードへの帰りの移動が午前2時か3時に及んだことを明らかにし、それが選手たちの宿泊の問題を状況に応じて扱うことにつながったと説明した。

しかしモウリーニョは、試合前のチームのプログラムを明かした後、皮肉めいた口調で話を締めくくった。「今から戦術ミーティングがあり、一緒に食事をとり、しばらくともに過ごし、そして明日の朝また集まる」

そして笑いながらこう付け加えた。「私とククレジャ、そしてエスピはここバルデベバスで眠るが、残りの者はそれぞれの自宅で眠るだろう」。集団での宿泊が強制ではない性格であることを示すこの発言は、マラガとの注目の一戦を前に、ユーモアに彩られた雰囲気の中で語られた。