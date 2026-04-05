マヨルカ戦敗北を受け、ペレスが激怒…レアル・マドリードのロッカールームを揺るがす激しいメッセージ

レアル・マドリードのクラブ内は、ラ・リーガでのレアル・マヨルカ戦での予想外の敗北を受け、極度の緊張感に包まれている。この結果は、国際試合中断期間前にチームが見せていた好調ぶりを打ち砕くものであり、チャンピオンズリーグでのバイエルン・ミュンヘン戦を控えたアルヴァロ・アルビロア監督に前例のないプレッシャーをかけている。

中断前、アルビロア監督は正しい方向に進んでいるように見えた。ジョード・ビリンガムとキリアン・エムバペの2人が欠場する中、チームプレーと戦術的な規律を重視し、マンチェスター・シティやアトレティコ・マドリード相手に重要な勝利を収めていたからだ。

関連記事：ディアスが指摘：アルビロアがレアルの3選手に怒りをぶつける…即座の処分



しかし、マヨルカ戦でのパフォーマンスは再び疑問を投げかけた。チームは活気を欠き、相手チームが巧みに利用した致命的な守備ミスを犯してしまったからだ。

スペインの報道によると、フロレンティーノ・ペレス会長は試合後、激怒していたという。

彼はスタジアムでの試合には出席しなかったものの、側近たちからのメッセージが絶え間なく携帯電話に届き、その後、チームの姿に対する不満を表明した。

一部の情報筋によると、ペレス会長は「今シーズンの残り試合で、このような恥ずべき姿を繰り返すわけにはいかない。火曜日には力強く自分たちの実力を証明しなければならない」と語ったという。

会長のメッセージは直接ロッカールームに伝えられ、バイエルン・ミュンヘン戦がチームと監督にとって生死を分ける試練となることを強調した。

関連記事：動画：コンゴでのワールドカップ出場決定を祝う歴史的な祝賀…そしてフランスでの激しい怒り！



アルベロアは、求められるのは勝利だけでなく、レアル・マドリードの真の姿を反映したプレーであることを理解している。

クラブ内部では、アルビロアの続投がシーズン終了時のチームの成績に左右されるという見方が強まっている。

経営陣に近い情報筋によると、リーグ戦やチャンピオンズリーグで優勝を逃せば、トップチームでの彼の任期は終了し、別の監督が率いる新たなプロジェクトが始まり、メンバー構成にも変更が加えられることになるという。

こうしたプレッシャーにもかかわらず、アルビロアは落ち着いており、自信に満ちているようだ。彼は選手たちと良好な関係を築いており、メンバー選考においては実力主義を信条としている。困難な局面にあるにもかかわらず、チームの結束を維持しようと努めている。

とはいえ、彼は自身の将来が危機に瀕していること、そしてこれ以上失敗すれば、夏には解任されることになるかもしれないことを十分に理解している。

関連記事：レアル・マドリードが激怒…バルセロナに首位を譲った10の疑わしい判定！

