マヨルカ戦で致命的なミスを犯したカマフィンガを、二重の危機が待ち受けている

レアル・マドリードの主力ミッドフィールダーの一人の将来は不透明な状況にあるようだ。アルヴァロ・アルビラ監督の下で定位置を確保することが困難な中、今シーズン終了時の残留の可能性よりも、退団の可能性の方が高まっている。

エドゥアルド・カマヴィンガは、マヨルカ戦で出場機会を得たにもかかわらず、これまでレアル・マドリードのスタメンとして定着することに成功していない。

このフランス人選手は前半、ボール奪取において際立った活躍を見せたが、モルラニスのマークを怠るという明らかな守備ミスを犯し、それが直接的にホームチームの得点につながった。

この件について、アルビロア自身も試合後に言及しており、その発言は23歳の選手へのプレッシャーをさらに強めるものとなった。

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この試合は、レアル・マドリードにおける同選手のより広範な現状を反映している。特にトニ・クロースとルカ・モドリッチの退団後、彼には期待されていたような飛躍的な成長が見られず、クラブ側も彼を不可欠な選手とは見なしていないため、移籍の可能性が開かれている。

スペイン紙『マルカ』によると、カマヴィンガは現在、移籍先として最も有力視されているイングランド・プレミアリーグからのオファーに耳を傾ける傾向にある。

レアル・マドリードにとっては、彼の退団は最優先事項ではなく、選手本人の意向とクラブ首脳陣の判断に大きく左右されることになる。

一方、パリ・サンジェルマン（PSG）に近い情報筋は、現時点で彼を獲得する意向はないと否定している。同クラブはルイス・エンリケ監督の下、ヴィテニャ、 ジョアン・ネヴェス、ファビアン・ロイスに加え、若手のザイール・エメリやデジレ・ドゥエといった才能ある選手たちが揃っている。

こうした状況下、レアル・マドリードでの控え選手としての立場が、フランス代表での彼の地位に影響を及ぼすことが懸念されている。

ディディエ・デシャン監督は、米国で行われた直近の2試合の親善試合で、彼にわずか26分間の出場機会を与えただけで、どちらの試合でも先発起用はしなかった。

2026年ワールドカップへの出場に差し迫った危機はないものの、将来的な不測の事態を避けるためには、レアル・マドリードでのパフォーマンスと主力としての地位を取り戻すことが求められている。