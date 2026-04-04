マヨルカでの狂乱の終盤戦を経て、レアル・マドリードは優勝争いで大きく後れを取った

レアル・マドリードは、スペインリーグ優勝争いにおいて極めて厳しい結果に終わった。マヨルカ戦で、レアル・マドリードは2-1で敗れた。88分にエデル・ミリタンがヘディングで同点ゴールを決めた際、引き分けは確実と思われたが、ヴェダト・ムリキが試合終了間際にゴールを決め、レアル・マドリードが勝ち点1を持ち帰ることを阻んだ。

序盤はマヨルカがチャンスを多く作り出したが、カナリア諸島で最初に真に危険な場面を作ったのはレアル・マドリードだった。

キリアン・エムバペがペナルティエリア内でボールを受け、マークされずにクロスバーを狙った強烈なシュートを放ち、レオ・ロマンが体を伸ばしてこれを防いだ。その直後、同ゴールキーパーはアルダ・ギュレルのシュートも好セーブで防いだ。





結局、やや意外な形で先制したのはマヨルカだった。右サイドからのクロスを、ペナルティエリア内で完全にフリーになっていたマヌ・モルラネスが受けると、右下隅に冷静に流し込んだ。

後半、アルバロ・アルベロア監督は少し強引な采配を見せ、ジュード・ベリンガムとヴィニシウス・ジュニオルをピッチに送り込んだ。また、エデル・ミリタンも数ヶ月に及ぶ怪我からの復帰を果たした。

主力選手を総動員したにもかかわらず、レアル・マドリードは組織力の高いマヨルカに対してほとんど攻め手を見出せなかったが、まさにそのミリアンがコーナーキックから強烈なヘディングシュートをゴール上隅に叩き込み、1-1の同点に追いついた。

しかし、そのヘディングシュートは勝ち点1をもたらすことはなかった。試合終了間際、マジョルカが逆転ゴールを決めたのだ。ムリキがペナルティエリア内でボールを受けると、ゴール上隅へ強烈なシュートを叩き込んだ。

この勝ち点1を逃したことで、FCバルセロナは土曜日の夜、レアル・マドリードとの差を大幅に広げることができる。カタルーニャのチームは、アトレティコ・マドリードに勝利すれば、追撃するチームから7ポイント差をつけることになる。



