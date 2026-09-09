ママドゥ・サンガレ、プレミアリーグの新星「ジョーダン・ヘンダーソンの代わりに、エンゴロ・カンテを入れた」

この夏、プレミアリーグのクラブは新戦力獲得に35億ポンド超を投じ、再び支出記録を更新した。半数を超えるクラブがそれぞれの最高額を更新。ブレントフォードもその流れに加わり、ママドゥ・サンガレ（24）を獲得した。しかも、この取引は1ペニーたりとも無駄ではない投資だったと判明する可能性がある。連載「Hidden Gems」今回の主役は、プレミアリーグで最も胸を躍らせる新加入選手の一人だ。

今夏の移籍市場は、プレミアリーグの資金力に並ぶリーグが他にないことを改めて示した。直近の移籍期間でイングランドのクラブが投じた総額は――驚くべきことに――40億ユーロを超えた。

「Deadline Day」だけでも5億ポンドが動き、エンソ・フェルナンデスのマンチェスター・シティ移籍（1億4500万ユーロ）は、イングランド史上最高額の移籍に並んだ。半数を超えるクラブが自クラブの記録を更新し、1億ユーロ以上の取引はもはや片手では数え切れない。プレミアリーグ史上最高額トップ6のうち4件が、この夏に成立している。

では、各クラブはこの資金戦争をどう戦えばいいのか。自分たちも何億も浪費すればいいのか。近年プレミアリーグとチャンピオンシップの間を行き来してきた“ヨーヨークラブ”の存在が示すように、それだけではしばしば不十分だ。

エリートではないクラブがプレミアに安定して残るために必要なのは、クラブ運営と市場での賢明な判断である。34年ぶりに2017年にトップリーグへ戻ったブライトンは、その好例だ。以降も競争力を保ち、昨季は8位で終えた。

数学者、プロのポーカープレーヤーであり、ブライトン、ベルギーのユニオン・サン＝ジロワーズ、そして昨季スコットランドで2位だったハーツのオーナーでもあるトニー・ブルームについては多くが書かれてきた。一方ブレントフォードには、彼の側近とも言える人物がいる。マシュー・ベンハムだ。

ブルームと同じく、元投資銀行家のベンハムも、データおよびベッティング向けコンサルティング会社Smartoddsを設立してギャンブル業界で名を上げた。まさにこの選択がブルームとの20年にわたる確執を生み、The Athleticによれば、両者の間では「冷戦」が続いているという。

かつてベンハムはブルームとともにベッティング会社Premier Betで働いていたが、2004年にSmartoddsを立ち上げた。そのビジネスモデルの類似性から、ブルームには裏切りと受け止められた。だが本題に戻ろう。10万人を超える選手のデータベースを基盤とする彼らの統計モデルは、サッカーでもベッティングでもうまく機能している。

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ブレントフォードのオーナー、マシュー・ベンハム。ここでは前監督トーマス・フランクと並ぶ。

「マネーボール」流のこのアプローチは、財政面とスポーツ面の両方で成功をもたらしてきた。ブレントフォードのFW継承の流れは見事だ。ニール・モペイの後をオリー・ワトキンスが継ぎ、その後にアイヴァン・トニー、ヨアン・ウィサ、ブライアン・ムベウモ、イゴール・チアゴと続いた。彼らは全員、大成功を収めている。

この手法はクラブに数億ユーロをもたらした。直近の移籍市場まで、ブレントフォードが1選手に3500万ユーロ超を支払ったのは一度だけだったが、この夏ついにクラブ記録を更新した。24歳のママドゥ・サンガレに投じた金額は5000万ユーロ弱。では、彼は何者なのか。

それこそがブレントフォードのファンが抱いていた疑問だった。だが、サンガレはわずか90分で彼らの心をつかんだ。トッテナムとのデビュー戦で今季最初のアシストを記録すると、創意に富んだサポーターたちはすぐに動いた。

ファンはたちまちチャントを作り上げた。彼の場内一周の際、場内のスピーカーから流れたのはホイットニー・ヒューストンの「I wanna dance with Sangaré」だった。

デビュー後、メディアも熱狂的に取り上げた。The Athleticはこう書いている。「最も印象的なデビューを見せたのは、ブレントフォードのMFサンガレだった。うまい選手だからこそ、際立った出来だった」

「この日はトッテナムが1億を投じたサンドロ・トナーリがその価値を示すはずだったが、半額で獲得されたサンガレに圧倒された」

「プレミアリーグ向きの技術とフィジカルを備え、すでに完成されたMFに見える。ブレントフォードはまたしても隠れた逸材を見つけたのかもしれない」と、同紙は結んだ。

24歳のマリ代表MFは昨季ランスで脚光を浴びた。リーグ・アンで2位に入り、PSG所属ではないにもかかわらず年間ベストイレブンにも選ばれた。

「La Gauche Magique」――「魔法の左足」。それが若い頃の彼に付いた異名だ。マリの首都バマコ出身のサンガレは、幼い頃から同国屈指の育成機関の一つ、イェレン・オランピックに所属していた。

「いつも学年で一番の選手だった」と、イェレン・オランピックで11年間指導した元監督モハメド・ラミン・フォファナ、通称「ラムス」はRFIの取材で振り返る。「朝5時、授業の3時間前には起きて一人で練習していた。他の子たち以上にこだわりを持っていた」とラムスは語る。雑誌は彼を「エレガント」で「創造的」だが、「ユニフォームを汚したがるタイプではなかった」と記している。

「本物の10番だったが、守備でボールを回収するのは好きではなかった」とラムスは振り返る。だが今やサンガレは、欧州屈指のボール奪取者の一人と見なされている。

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現在のママドゥ・サンガレは、欧州屈指のボールハンターの一人と見なされている。

昨季のリーグ・アンでは、彼以上にタックルを成功させた選手も、中盤エリアでより多くのボールを回収した選手もいなかった。地上戦のデュエル勝利数では3位（159回）、ペナルティーエリア外からのシュート数では2位だった。

「少し前寄りの役割で、10番としてスタートした」と、ランスでも代表でも共にプレーした同胞アマドゥ・アイダラは振り返る。「今ではボックス・トゥ・ボックスのMFで、アンカーもこなせる。技術的に非常に優れているし、今は得点まで決める。私にとっては完成されたMFだ」

サンガレは遅咲きの才能でもある。10代の頃にはマリ屈指の逸材と見なされ、そのためレッドブル・ザルツブルクが5年契約で獲得したが、オーストリアではトップチームでプレーする準備が整っているとは考えられていなかった。

「ザルツブルクで最初の契約にサインした時は簡単ではなかった」とサンガレは振り返る。「言語や文化、そして欧州でのプレースタイルに慣れなければならなかった」

そのため、彼は4度のレンタル移籍を経験した。最初はFCリーフェリング、その後ズルテ・ワレヘム、そしてグラーツAKとTSVハルトベルクだ。

そのハルトベルク時代にラピード・ウィーンの目に留まった。首都のクラブは、このMFの実力だけでなくドイツ語の流暢さにも驚かされた。ウィーンでは、より大きなクラブからオファーが届いた場合、その移籍を妨げないと約束された。サンガレが22歳だったラピードでのそのシーズン、彼はついにブレイクを果たす。「技術的に非常に優れた選手だ」と、ラピードのテクニカルディレクター、マルクス・カッツァーはThe Athleticに語っている。

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ママドゥ・サンガレはラピード・ウィーンでもファンに愛された存在の一人だった

「ドリブルができ、狭い局面で解決策を見つけ、ボールも奪い返せる。6番と8番の中間のような選手で、常に向上しようとしていた。もっと強くなることに取りつかれていたよ」

「しかもとても地に足がついている」とカッツァーは付け加えた。「いつもクロックスを履いて、電動スクーターで練習にやって来ていた」。ウィーンでのその素晴らしいシーズンがフランスの関心を引き、RCランスはサンガレをリーグ・アンに迎えるため800万ユーロを支払った。

ランスではすぐに強い印象を残し、中盤の主力に定着。パリ・サンジェルマンと優勝を争い、クープ・ドゥ・フランス制覇にも貢献した。 小規模クラブにとって、成功には代償が伴う。最高の選手たちは去っていくのだ。

サンガレも例外ではなかった。より大きなクラブからの関心がありながら、キャリアの次のステップとして彼が選んだのはブレントフォードだった。「数カ月前に彼と話した」と、マリ代表も率いたベルギー人指揮官トム・サン＝フィートはSky Sportsの取材で振り返る。

「その時点ですでに、他のプレミアリーグのクラブ――本物のビッグクラブの名前が挙がっていた。彼はボールを持っていても落ち着いていて、パスの判断も賢い。もちろんボール奪取能力は驚異的だが、現代サッカーで重要な他の資質も数多く備えている」

「彼をバルセロナに入れても、そのプレースタイルなら重要な役割を担うだろう。だがブレントフォードは良い選択だ。イングランドではまだ無名な才能を見つけ出す術を知っている。そこが彼の最終地点にはならない。いずれ頂点へたどり着く」

ブレントフォードでは、すでにサポーターも彼に夢中だ。The I Paperは「熱狂は最高潮に達している」と記した。「昨季と同じチームを持ちながら、ジョーダン・ヘンダーソンをエンゴロ・カンテに置き換えたようなものだ」

エンソ・フェルナンデス、モーガン・ロジャーズ、エリオット・アンダーソン、サンドロ・トナーリ、マテウス・フェルナンデス、アイユーブ・ブアディが1億ユーロ超で移籍した時代にあって、サンガレに投じた5000万ユーロはすでに掘り出し物に見える。