アルジェリア代表のベテランスター、リヤド・マフレズが月曜日、カタールの首都ドーハに到着した。昨季のカタールリーグ準優勝クラブ、アル・シャマルへフリー移籍で加入するためだ。

35歳のマフレズは、今季末まで続く契約を結ぶ前に、病院「アスパイア」で健康診断を受ける。

マフレズは、カタールリーグ第2節のアル・ガラファ戦で前十字靭帯断裂を負ったモロッコ人のモハメド・ラビア・ハリマトに代わって、アル・シャマルの登録メンバーに加えられる見込みだ。

この移籍は、クラブ史上初のカタールリーグ制覇を目指すとともに、今季のAFCチャンピオンズリーグ・エリートでの戦いを強化しようとするアル・シャマルの野望にとって大きな後押しとなる。

マフレズはヨーロッパの舞台で輝かしい経歴を持つ。2009年にカンペールでプロキャリアをスタートさせ、その後ル・アーヴルへ移籍。レスター・シティで一躍脚光を浴び、2016年にはクラブをプレミアリーグ制覇へと導いた。

アルジェリア人のスターはマンチェスター・シティで5シーズンを過ごし、その間にプレミアリーグを4度、そして2023年にはクラブ史上初となるUEFAチャンピオンズリーグ制覇を果たした。クラブのユニフォームで236試合に出場し、78ゴール59アシストを記録した。

マフレズは2023年夏に約4,000万ドルでアル・アハリ（サウジアラビア）へ移籍。同クラブで122試合に出場し、37ゴール50アシストを記録したほか、AFCチャンピオンズリーグ・エリート制覇にも貢献した。

国際舞台では、マフレズはアルジェリア代表として199試合で40ゴールを挙げ、2019年にエジプトで開催されたアフリカネイションズカップを制覇したほか、2014年と2026年のワールドカップにも出場している。