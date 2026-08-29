アルジェリア代表のリヤド・マフレズが、サウジ・リーグでのキャリア継続に近づいた。アル・シャバブが元アル・アハリのウインガーと本格的な交渉に入ったためだ。一方で、これまで強力なオファーを受け取っていない状況のなか、彼の将来や以前示していた欧州の舞台への復帰願望については不透明さが漂っている。

「アッシャルクル・アウサト」紙は以前、マフレズとアル・シャバブおよびアル・イテファクの間で交渉が行われていることを明らかにしていたが、その後、35歳のこの選手が今夏の移籍市場でアル・シャバブへ加入するとの見方を強める兆候が増えていた。

マフレズの次なる行き先をめぐる憶測は、選手が「インスタグラム」上でアル・シャバブの公式アカウントをフォローし始めたことで新たな勢いを得た。この動きは、サウジアラビアの首都のクラブへの移籍の可能性についての議論を後押しした。

イタリア人記者ジャンルイジ・ロンガーリによると、アル・シャバブとマフレズの間の接触は、移籍市場が閉じる前に合意に達することを目指して継続しており、選手が受け取る報酬額をめぐる交渉が行われているという。

憶測によれば、マフレズは年俸約1000万ドルを望んでいる一方、アル・シャバブはアルジェリア人選手との最終合意に至るため、要求額の引き下げを試みているとされる。

マフレズはアル・アハリを離れた後、欧州復帰への意欲を示していたが、本格的なオファーがないことから、キャリア終盤において最も際立った時期のひとつを過ごしたサウジ・リーグにとどまる可能性がある。

この元マンチェスター・シティのスターはアル・アハリで目覚ましい成功を収め、AFCチャンピオンズリーグ・エリートのタイトル獲得へ2度連続で導いた。その後、アルジェリア代表の2026年ワールドカップでの戦いが終わったことを受け、国際キャリアに終止符を打った。