同紙が入手した書類と契約書によると、約45万5000ユーロと11万3000ユーロの2件の支払い請求が明らかになった。送金はドーハのカタール・ナショナル・バンクにある45歳の役員個人名義の口座へ直接行われたという。この資金は、2023年10月にモスクワで行われたロシア代表対カメルーン代表の親善試合の参加料から支払われたものだった。

ロシアはウクライナ戦争開始後、FIFAとUEFAのすべての公式大会から除外されていたため、この一戦は大きな政治的 حساس性を帯びていた。カメルーンは、開催国の代表チームと対戦した数少ない比較的名の知れた国の一つだった。

エトーが自らの説明では意図的に役職から追い出したとされるカメルーンサッカー連盟Fecafootの複数の元理事会メンバーは、重大な आरोपを提起した。彼らは、この金額の行方が解明されていないと説明。すでに1年以上前、彼らは正式な申し立てで世界サッカー連盟の倫理委員会に調査を求めていたが、今日に至るまで一切の返答を受けていない。

サミュエル・エトーはジャンニ・インファンティーノに守られているのか？

この長引く沈黙は、カメルーン連盟内で、この元プロ選手がFIFA会長ジャンニ・インファンティーノに守られているのではないかとの疑念を強めている。エトーは以前から、このスイス人役員の最も声高な支持者の一人と見なされてきた。最近では、このかつての世界的ストライカーの名前が、FIFAによるUEFAへの法的措置の中にも現れ、インファンティーノがワールドカップの持分を民間投資家に売却しようとして頓挫した計画の支持者として名指しされている。

FIFAは、いかなる影響力の行使も強く否定し、内部調査担当者の独立性を強調した。「FIFA会長は、独立したFIFAの各機関に影響を及ぼすことはない。FIFAは正当な監督を歓迎する。ただし、その監督は、FIFA会長に対して根拠のない非難を広める許可証ではない」

それでも現地の批判者たちは懐疑的な見方を示している。2021年から2022年にかけてFecafoot執行部の一員を務め、その後除名されたジャーナリストのギバイ・ガタマ氏は、「私の知る限り、サミュエル・エトーのカタールの個人口座に送金された資金が、その後Fecafootの公式口座に移された、あるいは同連盟の会計に記録されたことを示す会計書類や銀行書類は存在しない」と語った。さらに、「カメルーンサッカー界の関係者は、FIFAの沈黙をサミュエル・エトーに対する政治的、制度的支援だと解釈している」と付け加えた。

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サミュエル・エトーはどのクラブでプレーしたのか？

横領の疑いを否定している被疑者は、FIFA会長との緊密な関係を隠していない。エトーは最近、France 24とのインタビューでこう熱弁していた。「私の心の中で、ジャンニ会長はフットボールの世界をはるかに超えて、兄弟、大きな兄弟、友人になった。私たちがその歩みを見守ってきた人物であり、支えてきた人物であり、ともにフットボールに資するものを築いてきた人物だ」

アフリカ年間最優秀選手を4度受賞したエトーは、現役時代にレアル・マドリー、チェルシー、エヴァートンなどでプレーした。ただ、最も輝かしい時代を過ごしたのはFCバルセロナとインテルで、バルセロナではリオネル・メッシ、ティエリ・アンリとともに傑出した3トップを形成した。キャリアを通じてチャンピオンズリーグを2度制し、数多くの国内リーグ優勝も手にした。